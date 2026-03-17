BJP Leaders Statement : मनोहर पर्रिकर की पुण्यतिथि पर अमित शाह समेत कई नेताओं ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि

Mar 17, 2026, 04:07 AM
मनोहर पर्रिकर की पुण्यतिथि पर अमित शाह समेत कई नेताओं ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली: देश के पूर्व रक्षा मंत्री एवं गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर की मंगलवार को पुण्यतिथि पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सहित भाजपा नेताओं ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि एक जननेता के रूप में उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "मनोहर पर्रिकर की पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। एक कट्टर राष्ट्रवादी और दिल से विनम्र इंसान, पर्रिकर का जीवन और राष्ट्र के प्रति उनका योगदान सदैव याद रखा जाएगा। एक जननेता के रूप में उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।"

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "कर्तव्यनिष्ठा, राष्ट्रसेवा और सादगी के आदर्श प्रतीक पूर्व रक्षा मंत्री एवं गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री, 'पद्म भूषण' मनोहर पर्रिकर की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। उन्होंने राजनीति में शुचिता, प्रशासन में पारदर्शिता और राष्ट्रसेवा में समर्पण की मिसाल स्थापित की। उनका जीवन जनकल्याण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रेरक उदाहरण है।"

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "भारतीय राजनीति के अनमोल रत्न, पद्म भूषण से सम्मानित, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर की पुण्यतिथि पर उन्हें सादर नमन! अपनी सादगी, बेदाग छवि और अद्वितीय कर्तव्यनिष्ठा से उन्होंने भारतीय राजनीति में शुचिता के नए मानक स्थापित किए। 'राष्ट्र सर्वोपरि' के उनके संकल्प और गोवा के विकास के प्रति उनके समर्पण को कभी भुलाया नहीं जा सकता।"

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने प्रत्येक दायित्व के निर्वहन में देश की सेवा के साथ अनुशासन और परिश्रम का अनुकरणीय अध्याय लिखा। सादगी, संयम और समर्पण से परिष्कृत उनका व्यक्तित्व सदैव प्रेरणा देगा।"

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "सादगी और शुचिता की प्रतिमूर्ति, पूर्व केंद्रीय रक्षा मंत्री एवं गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री 'पद्म भूषण' मनोहर पर्रिकर की पुण्यतिथि पर उन्हें कोटि-कोटि नमन। एक दूरदर्शी नेता और कुशल प्रशासक के रूप में उन्होंने सार्वजनिक जीवन में शुचिता के जो प्रतिमान स्थापित किए, वे अद्वितीय हैं। राष्ट्र की सुरक्षा को नई दिशा देने तथा अंत्योदय के संकल्प को साकार करने में उनका योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा।"

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "शुचिता, सादगी और कर्तव्यनिष्ठा के आदर्श प्रतिमान, पूर्व रक्षा मंत्री एवं गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री, ‘पद्म भूषण’ मनोहर पर्रिकर की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। अपने सरल व्यक्तित्व, दृढ़ नेतृत्व और राष्ट्रसेवा के प्रति समर्पण से उन्होंने सार्वजनिक जीवन में उच्च आदर्श स्थापित किए, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए निरंतर प्रेरणास्रोत बने रहेंगे।"

--आईएएनएस

 

 

Manohar ParrikarTribute NewsLeadership Legacybjp-leadersIndian governmentIndian PoliticsPolitical Leaders India

