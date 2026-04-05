Manohar Lal Statement : केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने राघव चड्ढा की तारीफ की, बोले- वह अच्छे सांसद हैं

करनाल: केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा की तारीफ की और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा।

मनोहर लाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पार्टियों में लोकतंत्र और सबको अपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिए। आम आदमी पार्टी के साथ कितने नेता जुड़े और फिर धीरे-धीरे छोड़ रहे हैं। राघव चड्ढा एक अच्छे सांसद हैं और संसद में बहुत अच्छे ढंग से अपनी बातों को रखते हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी में एक व्यक्ति की बातों को माना जाता है।

चंडीगढ़ में भाजपा कार्यालय के बाहर धमाके को लेकर उन्होंने कहा कि यह निंदनीय घटना है। इस मामले में चंडीगढ़ पुलिस और पंजाब पुलिस मिलकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में पांच लोगों को पकड़ा जा चुका है। कुछ और लोगों को पकड़ना बाकी है। चंडीगढ़ में ऐसी घटना होना काफी निंदनीय है। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी है।

उन्होंने कहा कि पंजाब के साथ हमारा बहुत पहले से संबंध है। पंजाब दौरे के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को बधाई देता हूं। पंजाब के लोगों का विश्वास भाजपा की ओर बढ़ा है। पिछले दिनों पंजाब के किसान कुछ समस्याओं को लेकर मेरे पास आए थे और मुझसे बातचीत की। बहुत सी पार्टियों को पंजाब देख चुका है। अब पंजाब के लोगों में चर्चा है कि इस बार भाजपा की सरकार को देखेंगे। पंजाब के लोग परिवर्तन लाने पर विचार कर रहे हैं।

मनोहर लाल ने कहा कि नई फसल के लिए किसानों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। किसान फसल लेकर मंडी आएं, वहां सारी तैयारियां कर ली गई हैं। किसानों को किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आएगी।

--आईएएनएस