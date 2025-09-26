भारत समाचार

Manmohan Singh Anniversary : मनमोहन सिंह के आर्थिक सुधारों के दृष्टिकोण ने अवसरों के नए द्वार खोले : खड़गे

कांग्रेस ने मनमोहन सिंह की जयंती पर आर्थिक सुधारों और समावेशी नेतृत्व को किया नमन
Sep 26, 2025, 06:16 AM
मनमोहन सिंह के आर्थिक सुधारों के दृष्टिकोण ने अवसरों के नए द्वार खोले : खड़गे

नई दिल्ली: भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और अर्थशास्त्री डॉ. मनमोहन सिंह की जयंती पर शुक्रवार को पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। कांग्रेस के तमाम नेताओं ने उनके योगदान को याद करते हुए उनके जीवन को प्रेरणा का प्रतीक बताया।

कांग्रेस ने उन्हें 21वीं सदी के भारत के स्वर्णिम युग का निर्माता बताते हुए उनकी समावेशी विकास और राजनीतिक शुचिता की विरासत को नमन किया।

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "हम राष्ट्र निर्माण में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के योगदान को याद करते हैं। वे भारत के आर्थिक परिवर्तन के एक सौम्य निर्माता थे। विनम्रता और बुद्धिमत्ता के धनी, वे शांत और गरिमापूर्ण व्यवहार करते थे और अपने कार्यों से अपनी बातों को ज्यादा प्रभावशाली बनाते थे। आर्थिक सुधारों के उनके दृष्टिकोण ने अवसरों के नए द्वार खोले, एक समृद्ध मध्यम वर्ग का निर्माण किया और अनगिनत परिवारों को गरीबी से बाहर निकाला।''

उन्होंने लिखा कि वे निष्पक्षता और समावेशिता में गहराई से विश्वास करते थे और यह सुनिश्चित करते थे कि लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाले कल्याणकारी उपायों के माध्यम से विकास और करुणा साथ-साथ चलें। उनके नेतृत्व ने हमें दिखाया कि सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी न केवल संभव है, बल्कि शक्तिशाली भी है।

उन्होंने कहा कि भारत की पीढ़ियों के लिए, वे ईमानदारी, बुद्धिमत्ता और राष्ट्र के प्रति निस्वार्थ सेवा के एक चिरस्थायी प्रतीक बने रहेंगे। एक मजबूत और अधिक समावेशी भारत की आकांक्षाओं में उनकी विरासत जीवित रहेगी। उनकी जयंती पर हमारी विनम्र श्रद्धांजलि।

लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पोस्ट करके लिखा, ''भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की जयंती पर उन्हें मेरा सादर नमन। राष्ट्र निर्माण के प्रति उनकी अटूट निष्ठा, गरीबों और वंचितों के लिए उनके साहसिक निर्णय, और मजबूत अर्थव्यवस्था के निर्माण में उनका ऐतिहासिक योगदान हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। उनकी सादगी, विनम्रता और ईमानदारी हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं।''

कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एवं महान अर्थशास्त्री डॉ. मनमोहन सिंह की जयंती पर सादर नमन। उनके प्रधानमंत्री रहते हुए, उनके दिशा-निर्देशों में कार्य करने और उनसे सीखने का अवसर मेरे जीवन की अमूल्य धरोहर है। उनका सरल स्वभाव, दूरदर्शी नेतृत्व और राष्ट्रहित के प्रति समर्पण हम सबके लिए सदैव प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे।"

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) की सांसद सुप्रिया सुले ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर अपनी भावनाओं को जाहिर किया।

बिहार कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और महान अर्थशास्त्री डॉ. मनमोहन सिंह ने अपने दूरदर्शी नेतृत्व से देश को ऐतिहासिक आर्थिक सुधारों की नई दिशा दिखाई। उनके समावेशी और प्रगतिशील सोच ने 21वीं सदी के भारत को स्वर्णिम अध्याय प्रदान किया। उनकी जयंती पर हम उनके अमूल्य योगदान और प्रेरणादायी विरासत को श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं।"

बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "महान अर्थशास्त्री और भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय डॉ. मनमोहन सिंह की जयंती पर उन्हें शत-शत नमन करता हूं। डॉ. साहब का संपूर्ण जीवन राष्ट्र की सेवा और भारत की आर्थिक समृद्धि के लिए समर्पित रहा।"

 

 

