N Biren Singh : मणिपुर इंफाल में वर्ल्ड-क्लास पोलो ग्राउंड बनेगा : मणिपुर के सीएम खेमचंद सिंह

मैपल कांगजेइबुंग में टूर्नामेंट समापन पर नई सुविधा के लिए प्रतिबद्धता दोहराई
Feb 15, 2026, 05:40 AM
इंफाल: मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने शनिवार को घोषणा की कि राज्य सरकार इंफाल पश्चिम जिले के लाम्फेलपट में एक वर्ल्ड-क्लास पोलो ग्राउंड बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

मैपल कांगजेइबुंग में दूसरे डॉ. क्ष. चौरजीत सिंह इंटर-डिस्ट्रिक्ट पोलो टूर्नामेंट 2026 के समापन समारोह में शामिल होते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा, यह सब जानते हैं कि पोलो का खेल मणिपुर में शुरू हुआ था।

इंफाल पोलो ग्राउंड, मैपल कांगजेइबुंग, को दुनिया के सबसे पुराने पोलो ग्राउंड में से एक माना जाता है। यह टूर्नामेंट मणिपुर हॉर्स राइडिंग एंड पोलो एसोसिएशन (एमएचआरपीए) ने आयोजित किया था।

सिंह ने आगे कहा कि उन्हें बताया गया है कि मौजूदा मैपल कांगजेइबुंग पोलो ग्राउंड इंटरनेशनल मैचों की मेजबानी के लिए जरूरी स्टैंडर्ड को पूरा नहीं करता है।

उन्होंने कहा, "राज्य सरकार इंफाल पश्चिम जिले के लाम्फेलपट में तय 32 एकड़ जमीन पर एक वर्ल्ड-क्लास पोलो ग्राउंड बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।" इस पहल के लिए अपनी पक्की प्रतिबद्धता दोहराते हुए, मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि वह रविवार को इंस्पेक्शन के लिए प्रस्तावित साइट पर जाएंगे, उनके साथ संबंधित अधिकारी और मणिपुर हॉर्स राइडिंग एंड पोलो एसोसिएशन के सदस्य भी होंगे, ताकि पोलो ग्राउंड के डेवलपमेंट के तरीकों पर बातचीत की जा सके।

टूर्नामेंट का फाइनल मैच मुख्यमंत्री के पोलो बॉल फेंकने के साथ शुरू हुआ। कुल मिलाकर, टूर्नामेंट में 10 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच एक्स पोलो क्लब और चिंगखेहुनबा पोलो क्लब के बीच खेला गया।

समापन समारोह में डॉ. क्ष. चौरजीत सिंह के परिवार के सदस्य, एमएचआरपीए के प्रेसिडेंट एच. दिलीप सिंह, एमएचआरपीए के टेक्निकल चेयरमैन एन. बेदजीत सिंह, क्ष. लक्षसाहेब सिंह, छात्र और अन्य लोग शामिल हुए।

बाद में, मुख्यमंत्री जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी में शहीद मधुमंगल की 31वीं शहादत वर्षगांठ के कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने श्रद्धांजलि दी। इससे पहले, मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने कहा कि यह राज्य मॉडर्न पोलो के असली और जीवंत रूप सागोल कांगजेई का जन्मस्थान है, और यह खेल मणिपुर की सांस्कृतिक विरासत और पहचान का एक अहम हिस्सा है।

--आईएएनएस

 

 

