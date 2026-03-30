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Manipur Violence News : एनएससीएन-आईएम ऑफिस में भीड़ ने लगाई आग, इलाके में बढ़ा तनाव

उखरुल में हिंसा और आगजनी, हत्याओं के बाद जिले में तनाव फैला
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Mar 30, 2026, 01:57 AM
मणिपुर: एनएससीएन-आईएम ऑफिस में भीड़ ने लगाई आग, इलाके में बढ़ा तनाव

इंफाल: मणिपुर के उखरुल जिले में रविवार को भीड़ ने एनएससीएन-आईएम ऑफिस में आग लगा दी, जिससे तनाव फैल गया है।

इंफाल में एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि गुस्साई भीड़ ने एनएससीएन-आईएम के वुंग रीजनल ऑफिस में आग लगा दी। यह घटना शनिवार को पास के कामजोंग जिले में नागा संगठन के चार कैडर को कथित तौर पर एक विरोधी ग्रुप के सदस्यों ने गोली मारने के विरोध में घटी।

हत्याओं की खबर फैलने के बाद रविवार सुबह से उखरुल और कामजोंग दोनों जिलों में तनाव बढ़ गया है। उखरुल जिले में जहां बार-बार अशांति देखी जा रही है, नागालैंड के साथ इंटर-स्टेट बॉर्डर और म्यांमार के साथ एक इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, जबकि कामजोंग जिले में म्यांमार बॉर्डर पर बिना बाड़ वाले हिस्से भी हैं।

अधिकारी ने कहा कि गुस्साई भीड़ एनएससीएन-आईएम वुंग रीजनल ऑफिस गई और आरोप लगाया कि संगठन के सदस्य चार कैडर की हत्या में शामिल थे। गुस्साई भीड़ ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग की।

टकराव के दौरान, भीड़ ने ऑफिस में आग लगा दी। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। एनएससीएन-आईएम के सूत्रों ने बताया कि संगठन के हेडक्वार्टर से किसी भी ग्रुप या व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने का कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है।

संगठन ने हत्याओं और उसके बाद हुई हिंसा के हालात का पता लगाने के लिए अंदरूनी जांच शुरू कर दी है।

अधिकारियों के मुताबिक, शनिवार को कामजोंग जिले के होंगबेई गांव में एक विरोधी ग्रुप के सदस्यों ने चार कैडरों को गोली मार दी थी।

खबर है कि हमलावरों ने छह कैडरों को ले जा रही एक गाड़ी को रोका और गोलियां चलाईं, जिसमें चार की मौके पर ही मौत हो गई। दो अन्य भागने में कामयाब रहे। रविवार को एक पुलिस टीम इलाके में पहुंची और लाशें बरामद कीं।

इस बीच, उखरुल से सिविल सोसाइटी ऑर्गनाइजेशन के एक डेलीगेशन ने राज्य के गृह मंत्री कोंथौजम गोविंददास सिंह के साथ उखरुल और कामजोंग जिलों की स्थिति पर चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह से सचिवालय में मुलाकात की।

एक फेसबुक पोस्ट में, मुख्यमंत्री खेमचंद सिंह ने लिखा कि आज सचिवालय में राज्य के गृह मंत्री और विधायक के साथ उखरुल सीएसओएस के एक डेलीगेशन से मुलाकात की और जिले में अशांति, तनाव और चल रही डेवलपमेंट से जुड़ी चिंताओं के मौजूदा हालात के बारे में बताया।

--आईएएनएस

 

 

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