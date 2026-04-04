Manipur Rebel Arrests : सुरक्षा बलों की कार्रवाई तेज, घाटी के चार उग्रवादी पकड़े गए

इंफाल: सुरक्षा बलों ने शुक्रवार को मणिपुर के तेंगनौपाल जिले से घाटी के चार खतरनाक विद्रोहियों को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने बताया कि यह जिला म्यांमार के साथ बिना बाड़ वाली सीमा साझा करता है।

एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि चार उग्रवादियों को टेंग्नौपाल जिले के मोरेह पुलिस स्टेशन के तहत यांगौबुंग गांव से पकड़ा गया। ये उग्रवादी नेशनल रिवोल्यूशनरी फ्रंट ऑफ मणिपुर, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, और कांगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी के हैं। देश में ये सभी बैन संगठन हैं।

गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान पीएलए कैडर इंफाल पश्चिम जिले का रहने वाला 25 वर्षीय केइशम सुमंता मेइतेई, काकचिंग जिले का रहने वाला 32 वर्षीय अंगोम सोमोरजीत सिंह उर्फ ​​नोंगसाबा (32), इंफाल ईस्ट जिले का रहने वाला 26 वर्षीय युमनाम नाओबा सिंह उर्फ ​​शिनसंगम्बा और थौबल जिले का रहने वाला 25 वर्षीय खुंद्रकपम श्यामसन मेइतेई उर्फ ​​मंगनलेइबा के रूप में हुई है।

अधिकारियों के मुताबिक ये सभी व्यापारियों, ठेकेदारों, सरकारी कर्मचारियों और आम नागरिकों से किडनैपिंग और जबरदस्ती पैसे वसूलने की एक्टिविटी में शामिल थे।

केंद्र और राज्य की एजेंसियों ने मिलिटेंट ग्रुप्स पर कार्रवाई तेज कर दी है, और कई जिलों में किनारे, मिली-जुली आबादी वाले और कमजोर इलाकों में सर्च ऑपरेशन और एरिया डोमिनेशन ड्राइव जारी हैं। एंटी-सोशल और संदिग्ध लोगों की मूवमेंट को रोकने के लिए, मणिपुर में घाटी और पहाड़ी दोनों जिलों में कुल 117 नाके (चेकपॉइंट) बनाए गए हैं।

इसके अलावा, सिक्योरिटी वाले इंफाल-जिरीबाम नेशनल हाईवे (एनएच-37) पर जरूरी सामान ले जाने वाले ट्रकों समेत गाड़ियों को एस्कॉर्ट दे रहे हैं। गाड़ियों के सुरक्षित आने-जाने के लिए सेंसिटिव जगहों पर कड़े सिक्योरिटी इंतजाम और काफिले की सुरक्षा के उपाय किए गए हैं।

मणिपुर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों पर ध्यान न दें या फेक वीडियो का शिकार न बनें।

पुलिस के एक बयान में चेतावनी दी गई है कि ऐसे किसी भी वीडियो या ऑडियो क्लिप के असली होने की जांच सेंट्रल कंट्रोल रूम से कर लेनी चाहिए। बिना वेरिफाई किया हुआ कंटेंट अपलोड करने या सर्कुलेट करने पर कानूनी कार्रवाई होगी। पुलिस ने लोगों से यह भी अपील की है कि लूटे गए हथियार, गोला-बारूद या विस्फोटक तुरंत पास के पुलिस स्टेशन या सुरक्षा बलों को लौटा दें।

--आईएएनएस