Manipur Security Situation Update : मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा: उग्रवादियों और ड्रग तस्करों की गिरफ्तारी

इंफाल: अधिकारियों ने बताया कि स्पीयर कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग (जीओसी) लेफ्टिनेंट जनरल अभिजीत एस. पेंढारकर ने सोमवार को मणिपुर का व्यापक दौरा किया और मौजूदा चुनौतियों के बीच सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की।

रक्षा प्रवक्ता ने बताया कि वरिष्ठ कमांडरों के साथ जीओसी ने उखरुल और कांगपोकपी के पहाड़ी जिलों के साथ-साथ इंफाल घाटी क्षेत्र के इंफाल पूर्व और इंफाल पश्चिम जिलों के प्रमुख क्षेत्रों का दौरा किया।

दौरे के दौरान, लेफ्टिनेंट जनरल पेंढारकर ने रेड शील्ड डिवीजन, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल्स (आईजीएआर-दक्षिण), और अन्य फॉर्मेशन कमांडरों से परिचालन वातावरण और जमीनी स्तर की गतिविधियों पर विस्तृत जानकारी प्राप्त की।

जीओसी ने सेना और असम राइफल्स की तैनाती की समीक्षा की और उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सैनिकों की तैयारियों का आकलन करने के लिए उनसे सीधे बातचीत की।

कठिन परिस्थितियों में शांति बनाए रखने के लिए सैनिकों के पेशेवर रवैये और अटूट प्रतिबद्धता की सराहना करते हुए, लेफ्टिनेंट जनरल पेंढारकर ने मिशन के लिए अटूट तत्परता की आवश्यकता पर जोर दिया।

प्रवक्ता ने बताया कि उन्होंने सभी इकाइयों को विशेष रूप से संवेदनशील और अस्थिर क्षेत्रों में उच्च स्तर की सतर्कता और परिचालन चपलता बनाए रखने का निर्देश दिया, ताकि किसी भी तेजी से होने वाले घटनाक्रम का प्रभावी ढंग से जवाब दिया जा सके।

इसी से संबंधित एक घटनाक्रम में, सुरक्षा बलों ने सोमवार को मणिपुर के विभिन्न जिलों से अलग-अलग उग्रवादी संगठनों से जुड़े पांच कट्टर आतंकवादियों को गिरफ्तार किया।

इसके अलावा, सुरक्षा बलों ने थौबल जिले के निवासी मोहम्मद जयद खान (42) नामक एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया। उसके पास से लगभग 397 ग्राम हेरोइन से भरे 10 साबुन के डिब्बे, छह जिंदा कारतूसों वाली एक सिंगल बैरल बंदूक और एक दोपहिया वाहन जब्त किया गया।

--आईएएनएस