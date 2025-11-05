Manipur Operation : भारी मात्रा में हथियार जब्त, ब्राउन शुगर के साथ दो ड्रग तस्कर गिरफ्तार

इंफाल: सुरक्षा बलों ने मणिपुर में हथियारों और गोला-बारूद का एक बड़ा जखीरा बरामद किया है। साथ ही, पिछले 24 घंटों में दो अंतर-राज्यीय ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 2 किलो ब्राउन शुगर भी जब्त की है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

एक अधिकारी ने बताया कि असम राइफल्स, मणिपुर पुलिस और अन्य सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स (सीएपीएफ) के जवानों ने मिलकर ऑपरेशन चलाकर इंफाल ईस्ट और थौबल जिले से हथियार, गोला-बारूद और दूसरा सामान बरामद किया है।

बरामद हथियारों में एक विदेशी एम16 राइफल, एक एसबीबीएल पीएजी, दो .22 राइफलें, छह 9 एमएम पिस्तौलें, हर एक के साथ एक मैगजीन और एक रिपीटर गन शामिल हैं। वहीं, बरामद गोला-बारूद में पांच ग्रेनेड, दो डेटोनेटर और अलग-अलग कैलिबर के कुछ कारतूस शामिल हैं।

अधिकारी ने बताया कि मणिपुर पुलिस ने इंफाल पश्चिम जिले के सेकमाई पंगालताबी इलाके से दो इंटर-स्टेट ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया है। उनके पास से लगभग 2 किलो ब्राउन शुगर बरामद हुई है, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है।

गिरफ्तार किए गए तस्करों की पहचान मोहम्मद मुस्तकीम (28) और उमर खान (30) के रूप में हुई है, दोनों थोउबल जिले के रहने वाले हैं।

अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षाबलों की कार्रवाई जारी है। जिलों में बाहरी, मिली-जुली आबादी वाले और संवेदनशील इलाकों में सर्च ऑपरेशन और एरिया डोमिनेशन किया जा रहा है।

अधिकारी के मुताबिक, मणिपुर के अलग-अलग जिलों में पहाड़ों और घाटी दोनों इलाकों में दुश्मन तत्वों और संदिग्ध गाड़ियों की गलत और गैर-कानूनी हरकतों को रोकने के लिए कुल 115 नाके/चेकपॉइंट लगाए गए थे। उन्होंने बताया कि सुरक्षा बलों ने इम्फाल-जिरिबाम नेशनल हाईवे (एनएच-37) पर जरूरी सामान ले जा रहे ट्रकों समेत कई गाड़ियों को एस्कॉर्ट दिया है।

सभी संवेदनशील जगहों पर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं और गाड़ियों की बिना किसी रुकावट और सुरक्षित आवाजाही के लिए संवेदनशील इलाकों में एक सिक्योरिटी काफिला दिया गया है।

मणिपुर पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर विश्वास न करने और झूठे वीडियो से सावधान रहने की अपील की है।

पुलिस ने एक बयान में कहा, "बिना किसी आधार वाले वीडियो, ऑडियो क्लिप वगैरह के सर्कुलेशन की सच्चाई सेंट्रल कंट्रोल रूम से कन्फर्म की जा सकती है। इसके अलावा, सोशल मीडिया पर कई फेक पोस्ट सर्कुलेट होने की संभावना है। यह चेतावनी दी जाती है कि सोशल मीडिया पर ऐसे फेक पोस्ट अपलोड करने और सर्कुलेट करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।"

--आईएएनएस