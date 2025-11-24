Sangai Film Festival : मणिपुर में सोमवार से शुरू होगा पांच दिवसीय संगाई फिल्म महोत्सव

इम्फाल: मणिपुर सरकार के उपक्रम मणिपुर राज्य फिल्म विकास सोसाइटी (एमएसएफडीएस) के पैलेस ऑडिटोरियम के पर्दे सोमवार से एक बार फिर से पांच दिनों के सिनेमा के लिए उठने वाले हैं।

सातवां संगाई फिल्म महोत्सव-2025 समकालीन कहानियों के साथ पुरानी, ​​प्रिय कहानियों को वापस लाएगा। इसके साथ ही ये महोत्सव सिनेमा प्रेमियों, छात्रों और परिवारों को ऐसे सिनेमा का अनुभव करने के लिए आमंत्रित करेगा जो अतीत का सम्मान करते हुए नए को भी अपनाता है।

एमएसएफडीएस सचिव सुनजू बचस्पतिमायुम ने कहा कि इस महोत्सव में प्रवेश निःशुल्क है, कोई टिकट नहीं है।

यह महोत्सव 24 से 28 नवंबर तक चलने वाला है। इसमें उभरती मणिपुरी सिनेमा की यात्रा है, जहां पहले की उपलब्धियां फिल्म निर्माताओं की निडर नई पीढ़ी की आवाजों से मिलती हैं।

इस महोत्सव में दिनेश नाओरेम की समीक्षकों द्वारा प्रशंसित 'ओइथारेई' और मीना लोंगजाम की एंड्रो ड्रीम्स सहित भारतीय पैनोरमा के चुनिंदा कार्यक्रम शामिल हैं। प्रियकांत लैशराम की बहु-पुरस्कार विजेता फीचर 'वननेस' भी है।

बचस्पतिमायम ने कहा कि उभरते फिल्म निर्माताओं की 10 लघु फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी, जो नए दृष्टिकोण और कहानी कहने की शैली प्रस्तुत करेंगी। फिल्म इतिहास के प्रति उत्साही लोगों के लिए एक दुर्लभ उपहार, छह डिजिटल रूप से रीमास्टर्ड मणिपुरी सेल्युलाइड क्लासिक्स, एनएफएआई (भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार) और एमएसएफडीएस के सहयोग से मणिपुर की पुनर्खोज के अंतर्गत प्रदर्शित की जाएंगी, जिसमें अरिबम श्याम शर्मा की 'ऑर्किड्स ऑफ मणिपुर' भी शामिल है।

उन्होंने आगे कहा कि इस वर्ष का संस्करण क्षेत्रीय सिनेमा से आगे बढ़कर, चार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित वृत्तचित्र फ़िल्मों - 'एंड टुवर्ड्स हैप्पी एलीज', 'डॉल्स डू नॉट डाई', 'लाइफ इज ब्यूटीफुल' और सनडांस पुरस्कार विजेता 'ए हाउस मेड ऑफ स्प्लिंटर्स' के साथ अपने क्षितिज को व्यापक बनाता है।

डॉकएज कोलकाता और डॉक्यूमेंट्री रिसोर्स इनिशिएटिव के सहयोग से प्रस्तुत यह पैकेज वैश्विक संघर्षों, यादों, सपनों और अस्तित्व को पर्दे पर लाता है। प्रदर्शनों को और भी गहराई प्रदान करते हुए, इस महोत्सव में 'आइडिया से स्क्रीन तक वित्त पोषण और दर्शक ढूंढना' शीर्षक से सोचने पर मजबूर करने वाला संवाद सत्र का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रसिद्ध फ़िल्मी हस्तियां नीलोत्पल मजूमदार, रणजीत रे और मणिपुर की रोमी मेइतेई शामिल होंगी, जिसका संचालन फिल्म निर्माता और पत्रकार बोबो खुरैजम करेंगे।

यह युवा कहानीकारों को स्थापित पेशेवरों से फिल्म निर्माण की लंबी और अक्सर कठिन यात्रा के बारे में सुनने, सवाल पूछने और सीधे तौर पर सीखने का मौका देगा।

एमएसएफडीएस द्वारा आयोजित और मणिपुर सरकार के कला एवं संस्कृति विभाग के सहयोग से पर्यटन विभाग द्वारा प्रायोजित यह महोत्सव सोमवार (24 नवंबर) को शुरू होगा। एमएसएफडीएस सचिव ने कहा कि फिल्म प्रेमियों को स्क्रीनिंग के बाद प्रश्नोत्तर सत्रों में वरिष्ठ और युवा प्रतिभाओं, दोनों से मिलने का अवसर मिलेगा - ईमानदारी के ऐसे क्षण जहां रचनाकार संघर्षों, बलिदानों और सिनेमा को जीवित रखने वाले अडिग जुनून के बारे में बात करेंगे।

बछस्पतिमायुम ने कहा कि सातवां संगाई फिल्म महोत्सव पांच दिन का समय देता है, जब हम एक साथ बैठकर पर्दे मणिपुर का जश्न मना सकते हैं। इस बीच, संगाई फिल्म महोत्सव का आयोजन मणिपुर के वार्षिक संगाई महोत्सव के साथ ही किया जाएगा।

संगाई महोत्सव, राज्य सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन और उससे जुड़ी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाने वाला 10 दिवसीय पर्यटन महोत्सव है। 10 दिवसीय संगाई पर्यटन महोत्सव शुक्रवार (21 नवंबर) को मणिपुर की राजधानी इंफाल के हप्ता कांगजेइबुंग में शुरू हुआ।

संगाई महोत्सव का नाम राज्य पशु, संगाई के नाम पर रखा गया है, जो एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय भूरे सींग वाला हिरण है जो इंफाल से लगभग 45 किलोमीटर दूर केइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान की दलदली आर्द्रभूमि में पाया जाता है।

--आईएएनएस