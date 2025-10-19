भारत समाचार

Manipur Police Foundation Day : मणिपुर के राज्यपाल ने 134वें स्थापना दिवस पर पुलिस की सेवा और बलिदान की सराहना की

Oct 20, 2025, 08:43 AM
इम्फाल: मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने रविवार को इम्फाल के प्रथम बटालियन मणिपुर राइफल्स परेड ग्राउंड में आयोजित 134वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान मणिपुर पुलिस के समर्पण, अनुशासन और बलिदान की सराहना की।

राज्यपाल ने संबोधन में कहा कि मणिपुर पुलिस ने शांति बनाए रखने और जन सुरक्षा सुनिश्चित करने में विशेष रूप से 2023 की जातीय हिंसा के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने पुलिस बल को कानून के शासन को बनाए रखने और लोगों की सुरक्षा में शक्ति का स्तंभ बताया।

उन्होंने आगे कहा कि शांति का अर्थ केवल संघर्ष का अभाव नहीं, बल्कि न्याय का अस्तित्व है और उन्होंने समाज के सभी वर्गों से राज्य में स्थायी शांति और स्थिरता के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया।

पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव सिंह ने कहा कि पुलिस बल मणिपुर में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए अथक प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जबरन वसूली विरोधी प्रकोष्ठ 24 घंटे काम कर रहा है, जबकि हथियार और गोला-बारूद बरामद करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। डीजीपी ने यह भी आश्वासन दिया कि गलत कामों में शामिल पुलिसकर्मी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

समारोह के दौरान कांगपोकपी पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन 2025 के लिए डीजीपी ट्रॉफी प्रदान की गई, इसके बाद सिटी पुलिस स्टेशन, इम्फाल पश्चिम और बिष्णुपुर पुलिस स्टेशन को पुरस्कार मिला। इम्फाल पश्चिम के इंस्पेक्टर गुनाचंद्र चानम को सर्वश्रेष्ठ पुलिस अधिकारी का पुरस्कार दिया गया।

इस कार्यक्रम में एक औपचारिक परेड, पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए, और मणिपुर पुलिस स्पोर्ट्स क्लब द्वारा एक कौशल प्रदर्शन किया गया, जिसमें राज्य पुलिस बल की व्यावसायिकता और प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया गया।

 

 

