Manipur Development Projects :मणिपुर के मुख्यमंत्री ने विकास की कुंजी के रूप में शांति पर जोर दिया, एकता का आह्वान किया

इंफाल: मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने बुधवार को कहा कि विकास के लिए शांति सर्वोपरि है और उन्होंने राज्य भर के लोगों से स्थायी सद्भाव प्राप्त करने के लिए एकजुट होने का आग्रह किया।

विधानसभा क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने लांगथाबल विधानसभा क्षेत्र में पांच विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया।

उद्घाटन के उपलक्ष्य में इम्फाल पश्चिम जिले में आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने शांति को सामूहिक रूप से बढ़ावा देने के लिए पिछले दो महीने और 20 दिनों से विधायकों, अधिकारियों और विभिन्न समुदायों के लोगों के साथ अपने निरंतर संपर्क पर प्रकाश डाला।

उन्होंने कहा कि वे जिरीबाम, सेनापति, कांगपोकपी और उखरुल जिलों सहित पहाड़ी और घाटी दोनों क्षेत्रों का व्यापक दौरा कर रहे हैं, ताकि जनता की शिकायतों का सीधे तौर पर समाधान किया जा सके और स्थानीय चिंताओं को समझा जा सके।

अपने अनुभव साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी समुदायों के लोगों ने शांति की बहाली के लिए प्रबल इच्छा व्यक्त की है।

मुख्यमंत्री ने शांति प्रक्रिया को बाधित करने वाली हाल की घटनाओं पर भी चिंता व्यक्त की और कहा कि दोषियों की जल्द ही पहचान की जाएगी।

बुधवार को जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया, उनमें नारन कोंजिल मायाई लेइकाई और नोरम लेइकाई में स्थित तीन जल आपूर्ति योजनाएं और दो सामुदायिक भवन शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने नागरिकों से सद्भाव बनाए रखने और समाज में फूट डालने की कोशिश कर रहे उपद्रवी तत्वों के प्रति सतर्क रहने की अपील की।

उन्होंने आश्वासन दिया कि मौजूदा चुनौतियों के बावजूद, दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों में विकास कार्य जारी रहेगा।

मुख्यमंत्री ने शांतिपूर्ण और प्रगतिशील मणिपुर के निर्माण के लिए जनता और सरकार के बीच घनिष्ठ सहयोग का आह्वान किया।

कार्यक्रम में बोलते हुए उपमुख्यमंत्री लोसी दिखो ने मुख्यमंत्री की राज्य भर में सक्रिय जनसंपर्क प्रयासों की सराहना की, जिसमें जिरीबाम, सेनापति और उखरुल जैसे दूरस्थ जिलों का दौरा भी शामिल है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने विभिन्न समुदायों के लोगों से व्यक्तिगत रूप से बातचीत करके और उनकी चिंताओं को सीधे सुनकर एक विशिष्ट दृष्टिकोण अपनाया है।

उपमुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इम्फाल से दूर स्थित क्षेत्रों के निवासियों ने भी इन दौरों की सराहना की है और नेतृत्व पर भरोसा जताया है।

उन्होंने नागरिक समाज संगठनों और जनता से शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया और चेतावनी दी कि नफरत और विभाजन से राज्य को ही नुकसान होगा और प्रगति में बाधा आएगी।

--आईएएनएस

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