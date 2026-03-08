Women Support Scheme Manipur : मुख्यमंत्री ने हिंसा से पीड़ित 3.5 लाख महिलाओं के लिए 350 करोड़ रुपए मदद की घोषणा की

इंफाल: मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने रविवार को घोषणा की कि राज्य में हाल ही में हुई जातीय हिंसा से प्रभावित महिलाओं की मदद के लिए आने वाले राज्य बजट में 350 करोड़ रुपए का बजट रखा जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस प्रोविजन से मणिपुर में हिंसा की शिकार करीब 3.5 लाख महिलाओं को फायदा होने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री ने यह घोषणा इंफाल के सिटी कन्वेंशन सेंटर में 'सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, न्याय, कार्रवाई' थीम पर हुए इंटरनेशनल महिला दिवस 2026 के सेलिब्रेशन में शामिल होने के दौरान की। लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि रविवार से, मणिपुर में पहले कभी न हुए संकट से बेघर हुए लोग आखिरकार अपने घरों को लौट सकें।

मणिपुरी महिलाओं की हिम्मत और मजबूती की तारीफ करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के इतिहास के अलग-अलग दौर में, महिलाओं ने मणिपुर की इकॉनमी के साथ-साथ कई पॉलिटिकल और सोशल मूवमेंट में भी अहम भूमिका निभाई है।

उन्होंने कहा कि कई विधवा माताओं ने बहुत मुश्किलों के बावजूद अपने बच्चों को पाला-पोसा और पढ़ाया-लिखाया है, अक्सर बाजारों में सब्जियां बेचकर या पारंपरिक हैंडलूम के कामों में शामिल होकर। समाज में महिलाओं द्वारा किए गए बड़े त्याग को मानते हुए सिंह ने कहा, 'हम उनके बेटे और बेटियाँ हैं।'

विधायक सगोलशेम केबी देवी ने कहा कि एक महिला होने के नाते, वह हर साल इंटरनेशनल विमेंस डे सेलिब्रेशन में हमेशा हिस्सा लेती रही हैं। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि महिलाओं को सरकारी वेलफेयर स्कीम्स के साथ-साथ संविधान के तहत मिले अधिकारों के बारे में भी अच्छी तरह पता होना चाहिए ताकि वे समाज में भेदभाव और अन्याय से खुद को बचा सकें।

इस बारे में, उन्होंने ज्यादा महिलाओं से ऐसे प्रोग्राम्स में एक्टिव रूप से हिस्सा लेने की अपील की।

अपना भाषण देते हुए, मणिपुर के चीफ सेक्रेटरी पुनीत कुमार गोयल ने कहा कि यह दिन समाज में महिलाओं के कीमती योगदान को पहचानने के लिए मनाया जाता है। उन्होंने कहा, "मणिपुर में, महिलाएं हमेशा से समाज का मजबूत आधार रही हैं।"

प्रोग्राम के दौरान मिशन शक्ति पर एक ऑडियो-विजुअल प्रेजेंटेशन भी दिखाया गया। यह मिशन महिलाओं की सेफ्टी, सिक्योरिटी और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पक्का करने पर फोकस करता है। सेलिब्रेशन के दौरान, मुख्यमंत्री ने वेटलिफ्टर और पद्म श्री अवॉर्डी नामीरकपम कुंजारानी देवी और मशहूर मणिपुरी लोक गायिका मंगका मायांगलंबम को सम्मानित किया। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के ऑर्गनाइज किए गए इस प्रोग्राम में होम मिनिस्टर कोंथौजम गोविंददास सिंह, टूरिज्म मिनिस्टर खुरैजम लोकेन सिंह, कई विधायक और अलग-अलग डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारी शामिल हुए।

इस बीच, मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली का बजट सेशन सोमवार (9 मार्च) को फिर से शुरू होगा, जिसमें कई जरूरी मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है।

