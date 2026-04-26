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Bishnupur Bomb Attack : इंफाल घाटी में बढ़ते प्रदर्शनों के बीच सीएम ने बच्चों के शव लेने की परिवारों से अपील की

मणिपुर: बिष्णुपुर हमले में मारे गए बच्चों के शव लेने की सीएम ने की अपील
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 26, 2026, 03:11 AM
मणिपुर : इंफाल घाटी में बढ़ते प्रदर्शनों के बीच सीएम ने बच्चों के शव लेने की परिवारों से अपील की

इंफाल: मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनम खेमचंद सिंह ने शनिवार को बिष्णुपुर जिले में बम हमले में मारे गए दो बच्चों के परिजनों से अपील की कि वे उनके शवों को स्वीकार कर लें, जो पिछले 19 दिनों से मुर्दाघर में रखे हुए हैं।

7 अप्रैल को बिष्णुपुर जिले के ट्रोंगलाओबी गांव में, जब पीड़ित सो रहे थे, तब कुछ संदिग्ध कुकी उग्रवादियों ने उनके घर पर एक शक्तिशाली बम फेंका। इस हमले में 5 साल के एक लड़के और उसकी 6 महीने की बहन की मौत हो गई, जबकि उनकी मां गंभीर रूप से घायल हो गईं।

पीड़ितों के परिवार वालों ने पहले कहा था कि वे तब तक शवों को स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक कि इस हमले के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करके उन्हें गिरफ्तार और सजा न दे दी जाए।

शनिवार को, इंफाल घाटी के अलग-अलग हिस्सों से हजारों लोगों ने, जिनमें कई महिलाएं भी शामिल थीं, 'कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी' (सीओसीओएमआई) द्वारा आयोजित एक विरोध रैली में हिस्सा लिया। सीओसीओएमआई, मैतेई समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली एक शीर्ष संस्था है।

यह रैली कांगला किले के पश्चिमी द्वार की ओर बढ़ी, और इस दौरान प्रदर्शनकारियों को बीच-बीच में सुरक्षा बलों के विरोध का सामना करना पड़ा।

सीओसीओएमआई के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के बाद, मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां ​​अपराधियों का पता लगाने और उन्हें पकड़ने के लिए दिन-रात ऑपरेशन चला रही हैं।

उन्होंने कहा कि वे पीड़ितों के परिवारों और इस घटना के संबंध में गठित 'संयुक्त कार्य समिति' के लगातार संपर्क में हैं। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार इस बात से बहुत दुखी है कि दोनों बच्चों के शव अभी भी मुर्दाघर में पड़े हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले को 'राष्ट्रीय जांच एजेंसी' (एनआईए) को सौंप दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने, गृह मंत्री कोंथौजम गोविंददास सिंह के साथ मिलकर, इस बात को दोहराया कि राज्य सरकार सभी संगठनों के साथ बातचीत के लिए हमेशा तैयार है, और मणिपुर में शांति और सद्भाव बहाल करने के लिए सभी से सहयोग की उम्मीद करती है।

उन्होंने कहा कि चल रहे आंदोलन, लंबे समय तक बंद और अशांति ने समाज के सभी वर्गों को, खासकर दिहाड़ी मजदूरों, व्यापारियों और छात्रों को बुरी तरह प्रभावित किया है।

बिष्णुपुर में दो बच्चों की हत्या और हाल ही में उखरुल जिले में हुए उस हमले को, जिसमें दो नागा नागरिकों की जान चली गई थी, अमानवीय कृत्य बताते हुए सिंह ने कहा कि इन घटनाओं ने लोगों के मन में डर और आक्रोश पैदा कर दिया है।

इससे पहले दिन में, इम्फाल में बड़ी संख्या में पुरुषों और महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। वे मारे गए बच्चों के लिए न्याय, विस्थापित लोगों के पुनर्वास और राज्य में स्थायी शांति की बहाली की मांग कर रहे थे।

सीओसीओएमआई द्वारा आयोजित इस रैली में घाटी के अलग-अलग हिस्सों से लोग शामिल हुए।

मुख्यमंत्री के सरकारी बंगले की ओर मार्च करने की कोशिश कर रहे प्रदर्शनकारियों को सुरक्षा बलों ने कई जगहों पर रोक दिया।

एक पुलिस अधिकारी के अनुसार, सुरक्षा कर्मियों ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारियों द्वारा बैरिकेड तोड़ने की कोशिश के बाद गोले दागे गए।

इसके बाद, प्रदर्शनकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल को मुख्यमंत्री से मिलने और अपनी मांगों का ब्योरा देते हुए एक ज्ञापन सौंपने की अनुमति दी गई।

गृह मंत्री कोंथौजम गोविंददास सिंह ने कहा कि सीओसीओएमआई द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में सात मुख्य मुद्दे और मांगें शामिल थीं, और उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार स्वदेशी समुदायों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने आगे कहा कि बिष्णुपुर धमाके और 18 अप्रैल को उखरुल में हुए हमले, दोनों की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंप दी गई है।

चल रही जांच के तहत, एक इंस्पेक्टर जनरल के नेतृत्व में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की एक टीम ने बिष्णुपुर जिले के त्रोंगलाओबी गांव में धमाके वाली जगह का दौरा भी कर लिया है।

--आईएएनएस

 

 

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