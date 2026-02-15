भारत समाचार

Tripura Journalists Conference : मीडिया समाज का दर्पण है, पत्रकारों को डिजिटल युग में अपडेट रहना चाहिए: त्रिपुरा मुख्यमंत्री

त्रिपुरा सम्मेलन में पेशेवर प्रशिक्षण और समन्वय प्रणाली पर जोर
Feb 15, 2026, 05:41 AM
अगरतला: त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने शनिवार को कहा कि मीडिया समाज का दर्पण है और उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), इंटरनेट और वैश्वीकरण के इस युग में पत्रकारों के लिए निरंतर अपडेट रहने की आवश्यकता पर बल दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज एआई और इंटरनेट का युग है। वैश्वीकरण आ चुका है, इसलिए पत्रकारों को स्वयं को अपडेट रखना चाहिए। समाचारों को बदलते समय के अनुरूप ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

सूचना एवं सांस्कृतिक मामलों का प्रभार भी संभाल रहे साहा, त्रिपुरा वर्किंग जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन के दो दिवसीय द्विवार्षिक राज्य सम्मेलन और पत्रकार कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए बोल रहे थे।

इस वर्ष की पत्रकार कार्यशाला का विषय है 'परिवर्तन को अपनाएं'।

प्रतिनिधियों को बधाई देते हुए साहा ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार मीडिया-हितैषी सरकार है और उन्होंने पत्रकारिता में व्यावसायिक प्रशिक्षण के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार-बार इस बात पर बल दिया है कि सभी क्षेत्रों में दक्षता बढ़ाई जानी चाहिए।

लोकतांत्रिक व्यवस्था में मीडिया की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। उन्होंने कहा कि कलम तलवार से तेज होती है। त्रिपुरा के पत्रकार अन्य राज्यों के पत्रकारों से कम सक्षम नहीं हैं। अपनी सीमाओं के भीतर रहते हुए हमने पत्रकारों के कल्याण के लिए कई पहल की हैं।

साहा ने कहा कि राज्य सरकार को राज्य भर की विभिन्न समाचार एजेंसियों, जिला मजिस्ट्रेटों, उप-विभागीय मजिस्ट्रेटों, ब्लॉक प्रशासनों और जमीनी स्तर के पदाधिकारियों से कानून व्यवस्था और अन्य मुद्दों पर प्रतिदिन जानकारी प्राप्त होती है।

उन्होंने आगे कहा कि उचित समन्वय सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी प्रणाली शुरू की गई है।

--आईएएनएस

 

 

