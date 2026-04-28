Mangaluru Cooker Blast : मंगलुरु धमाका मामले पर भाजपा ने कांग्रेस पर बोला हमला, वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया

बेंगलुरु: मंगलुरु में कुकर धमाके के आरोपी मोहम्मद शारिक को दोषी ठहराए जाने और उसे 10 साल की जेल की सजा सुनाए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता और कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोका ने मंगलवार को कांग्रेस नेतृत्व पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में भी 'वोट बैंक की राजनीति' कर रही है।

भाजपा नेता अशोका ने आरोप लगाया कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीतिक हितों से प्रेरित नेता मुख्यमंत्री बनने की चाह रख रहे हैं, जबकि उनके अनुसार, वे चुनावी फायदे के लिए राष्ट्र-विरोधी तत्वों का बचाव कर रहे हैं।

उपमुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार पर निशाना साधते हुए अशोका ने आरोप लगाया कि यह कर्नाटक के लिए एक त्रासदी है कि स्वार्थी लोग, जो कुछ वोटों की खातिर देशद्रोहियों को 'भाई' कहकर सही ठहराते हैं, मुख्यमंत्री बनने की चाह रख रहे हैं।

मंगलुरु कुकर धमाका घटना के दौरान की गई पिछली टिप्पणियों का जिक्र करते हुए, अशोका ने कहा कि शिवकुमार और अन्य कांग्रेस नेताओं ने शुरू में इस घटना को ध्यान भटकाने वाली राजनीति कहकर खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा कि इस मामले में बाद में हुए घटनाक्रमों ने अब तथ्यों को साबित कर दिया है।

एक विशेष एनआईए अदालत के फैसले का हवाला देते हुए, अशोका ने कहा कि आरोपी मोहम्मद शारिक को दोषी पाया गया है और उसे 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है; उन्होंने कहा कि इससे कांग्रेस का असली चेहरा और राष्ट्रीय सुरक्षा के संवेदनशील मुद्दों पर उसका नजरिया बेनकाब हो गया है। भाजपा नेता ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का भी आरोप लगाया।

बता दें कि दिसंबर 2022 में, डीके शिवकुमार ने मंगलुरु कुकर धमाके को आधिकारिक तौर पर 'आतंकवादी कृत्य' करार दिए जाने पर सवाल उठाकर एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था।

शिवकुमार ने आरोप लगाया कि उस समय की सत्ताधारी भाजपा सरकार, एक ऑटो-रिक्शा में हुए कुकर धमाके का इस्तेमाल बेंगलुरु में मतदाता डेटा चोरी के घोटाले से ध्यान भटकाने के लिए कर रही थी। उन्होंने सवाल उठाया कि पुलिस बिना पूरी जांच के संदिग्ध को आतंकवादी कैसे घोषित कर सकती है?

--आईएएनएस

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