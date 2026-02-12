भारत समाचार

Mangaluru Student Marriage : केरल की लड़की का परिवार कर्नाटक में अंतरधार्मिक विवाह पर नाराज

मंगलुरु छात्रा की शादी पर माता-पिता ने 'ब्रेनवॉश' और साजिश का आरोप लगाया
Feb 12, 2026, 07:34 AM
मंगलुरु (कर्नाटक): मंगलुरु में एक 23 वर्षीय कॉलेज छात्रा के माता-पिता ने अपनी बेटी की दूसरे समुदाय के युवक से शादी के पीछे 'साजिश' का आरोप लगाया है और पुलिस से हस्तक्षेप की मांग की है, उनका दावा है कि उसका ब्रेनवॉश किया गया और उसके साथ जबरदस्ती की गई।

बुधवार को मंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए लड़की के माता-पिता विश्वनाथ और लता ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी वैशाली को ब्लैकमेल किया गया और रिश्ते में आने के लिए धमकी दी गई। उन्होंने अधिकारियों से उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने और उसे घर वापस लाने का आग्रह करते हुए दावा किया, "वह ऐसी नहीं है जो इस तरह प्यार में पड़ जाएगी। उसका ब्रेनवॉश किया गया है। यह एक साजिश है।"

माता-पिता की शिकायत के आधार पर, मंगलुरु में सुरथकल पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है और जांच शुरू की है। पुलिस ने कहा कि महिला का पता लगाने और मामले से जुड़ी परिस्थितियों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं।

मां लता ने कहा, "हमने अपने बच्चे को पूरे प्यार से पाला है। वह हमारे साथ थी, और उसने कभी हमारी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई। हमें नहीं पता कि क्या हुआ। हमें इस घटनाक्रम के पीछे मुसलमानों की साजिश का संदेह है।"

उन्होंने कहा, "वह अच्छी पढ़ाई कर रही थी और हमसे नियमित रूप से बात करती थी। हमें कोई संदेह नहीं हुआ। घटना के बारे में पता चलने के बाद, हम चौंक गए। हमें एक व्हाट्सएप संदेश के माध्यम से विकास के बारे में पता चला। हम सुरथकल पहुंचे और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। वह अपनी पढ़ाई के बाद अपना करियर बनाना चाहती थी, और उसने हमें बताया कि वह उसी लड़के से शादी करेगी जिसे हमने उसके लिए चुना है।"

उन्होंने कहा, "हम अपनी बेटी को वापस चाहते हैं। उसे हमारे पास लौटना चाहिए। हम लड़के के बारे में कुछ नहीं जानते।"

केरल के कासरगोड जिले की मूल निवासी वैशाली सुरथकल के पास मुक्का के एक कॉलेज में अपराध विज्ञान में डिग्री थी और वह एक पेइंग गेस्ट आवास में रह रही थी।

पुलिस के अनुसार, उसने 31 जनवरी को वायनाड के उप-रजिस्ट्रार कार्यालय में केरल के वायनाड के मूल निवासी मोहम्मद मिदलाज के साथ एक पंजीकृत विवाह किया।

उसके माता-पिता ने कहा कि उन्हें पंजीकृत विवाह के बारे में सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला। उनके पिता, विश्वनाथ, जो विदेश में थे, विकास के बारे में जानने के बाद वापस आ गए। बाद में परिवार ने पीजी छात्रावास का दौरा किया जहां वैशाली रह रही थी और सीसीटीवी फुटेज प्राप्त किया जिसमें वह 9 फरवरी को परिसर से बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही थी।

इसके बाद जब वे उससे संपर्क स्थापित करने में असमर्थ रहे, तो उन्होंने सुरथकल पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद, एक प्राथमिकी दर्ज की गई और आगे की जांच शुरू की गई।

माता-पिता ने यह भी कहा कि वे केरल के वायनाड गए थे और एक स्थानीय पुलिस स्टेशन में अपनी बेटी से मिले थे। उनके अनुसार, वैशाली ने शुरू में घर लौटने की इच्छा व्यक्त की और इस आशय का एक लिखित बयान दिया। हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें उससे केवल थोड़ी देर बात करने की अनुमति दी गई और दावा किया कि वहां की पुलिस ने युवक का पक्ष लिया।

--आईएएनएस

 

 

