Mangal Pandey Tribute : 'मंगल पांडे का जीवन देशभक्ति, पराक्रम और मातृभूमि के प्रति समर्पण का उदाहरण', बलिदान दिवस पर कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली: 1857 की क्रांति के अमर नायक मंगल पांडे के बलिदान दिवस पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने क्रांतिकारी मंगल पांडे के साहस, बलिदान और 1857 की क्रांति में योगदान को उन्हें याद करते हुए राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा बताया।

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "1857 की क्रांति के अमर नायक वीर मंगल पांडे के बलिदान दिवस पर उन्हें कोटि-कोटि नमन। मंगल पांडे के अदम्य साहस और अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध संघर्ष ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी तथा पूरे देश में स्वाधीनता की लौ प्रज्वलित की। मंगल पांडे का जीवन देशभक्ति, पराक्रम और मातृभूमि के प्रति अटूट समर्पण का अनुपम उदाहरण है। उनका त्याग और बलिदान आने वाली पीढ़ियों को सदैव अन्याय के विरुद्ध खड़े होने और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने की प्रेरणा देता रहेगा।"

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "1857 की क्रांति को अपने अदम्य शौर्य से नई ऊर्जा देने वाले मंगल पांडे ने एक तरफ युवाओं को मां भारती की स्वाधीनता के लिए प्रेरित किया, वहीं अपनी संस्कृति से किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया। उनके नेतृत्व में बैरकपुर छावनी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष की प्रतीक बन गई। मातृभूमि के प्रति उनकी अटूट निष्ठा, साहस और बलिदान गाथा आज भी रोम-रोम में राष्ट्रप्रेम की भावना को और भी मजबूत बनाती है। महान स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे को उनके बलिदान दिवस पर नमन करता हूं।"

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी महान स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा, "अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल फूंककर क्रांति की ज्वाला प्रज्वलित करने वाले अमर बलिदानी, मां भारती के वीर सपूत मंगल पांडे के बलिदान दिवस पर उन्हें कोटिशः नमन करता हूं।"

उन्होंने आगे लिखा, "आजादी की लड़ाई की पहली हुंकार भरने वाले महान क्रांतिकारी मंगल पांडे ने सन 1857 में आज ही के दिन अपने प्राणों की आहुति देकर अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी और उनकी ओर से शुरू की गई स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी पूरे देश में फैल गई। भारत की एकता और अखण्डता के लिए मंगल पांडे की ओर से किया गया त्याग और बलिदान सम्पूर्ण राष्ट्र को अनंतकाल तक स्मरण रहेगा।"

मंगल पांडे को श्रद्धांजलि देते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने लिखा, "उन्होंने बैरकपुर छावनी से अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध जो विद्रोह की ज्वाला प्रज्वलित की थी, उसी ने आगे चलकर स्वाधीनता के एक विशाल महायज्ञ का रूप लिया। मातृभूमि के लिए उनका सर्वोच्च बलिदान सभी राष्ट्रभक्तों के लिए प्रेरणा है।"

--आईएएनएस