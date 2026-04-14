मणिपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आरपीएफ/पीएलए के सक्रिय कैडर गिरफ्तार

इम्फाल, 13 अप्रैल (आईएएनएस)। सुरक्षा बल जिलों भर में सीमावर्ती और संवेदनशील इलाकों में तलाशी अभियान और क्षेत्र पर अपना दबदबा बनाए रखने का काम लगातार जारी रखे हुए हैं। असम पुलिस की सहायता से मणिपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए रूपनगर से कामरांगा, जिरीबाम ए/पी डिबोंग अवांग लीकाई (सनाखोंग), जिरीबाम के होदाम रोमेन सिंह उर्फ ​​नाओबी (39) को लंका-पीएस, होजाई जिला व असम के रूपनगर से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति, जबरन वसूली करने वाला आरपीएफ/पीएलए सक्रिय कैडर, जिरीबाम-पीएस में दर्ज एक मामले में सह-आरोपी है।

मणिपुर पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अलग-अलग पोस्ट में बताया कि एनएच-37 पर जरूरी सामान ले जा रहे 227 वाहनों की आवाजाही सुनिश्चित की गई है। सभी संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, और वाहनों की बेरोक-टोक और सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए संवेदनशील रास्तों पर सुरक्षा काफिला भी मुहैया कराया गया है।

मणिपुर के अलग-अलग जिलों में पहाड़ों और घाटियों दोनों में कुल 114 नाके/चेक पॉइंट लगाए गए थे, और 35 बीएनएसएस/कर्फ्यू के उल्लंघन के मामले में 34 लोगों को हिरासत में लिया गया। एक पोस्ट में बताया गया कि असम पुलिस की सहायता से मणिपुर पुलिस ने कामजोंग जिले के चस्साद पुलिस स्टेशन के अंतर्गत बीपी 115 क्षेत्र से निम्नलिखित सामग्री बरामद की। इस दौरान दो एके-47 राइफलें, एक मैगजीन, एक .22 राइफल, 16 मोर्टार बम, 6 आरपीजी राउंड, 5 ग्रेनेड, 461 अलग-अलग कैलिबर के जिंदा कारतूस और 14 बारह बोर के कारतूस बरामद किए गए।

एक अन्य पोस्ट में बताया गया कि सुरक्षा बलों ने थौबल जिले के लिलोंग हाओरेबी मखा लेइकाई से हियांगलाम अवांग लेइकाई के दो निवासियों को गिरफ्तार किया, जो केसीपी (इबुंगो न्गांगोम) के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे थे।

--आईएएनएस

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