मणिपुर : नशाविरोधी अभियान के दौरान हवलदार शहीद; 6 ​​उग्रवादी गिरफ्तार, हथियारों का जखीरा बरामद

इंफाल, 4 जून (आईएएनएस)। अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि नशीले पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे एक अभियान के दौरान, एक ड्रग तस्कर द्वारा बेरहमी से हमला किए जाने के बाद मणिपुर पुलिस का एक हवलदार शहीद हो गया। वहीं, सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद करते हुए राज्य के विभिन्न जिलों से छह उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है।

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एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि थोउबल जिले की कमांडो यूनिट (सीडीओ) की एक टीम ने बुधवार को अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी की गतिविधियों से जुड़ी खास खुफिया जानकारी के आधार पर दो लोगों को हिरासत में लिया।

इस ऑपरेशन के दौरान, हिरासत में लिए गए लोगों में से एक, जिसकी पहचान मोहम्मद नाओबी उर्फ ​​माहिल (25) के रूप में हुई है, ने कथित तौर पर मणिपुर राइफल्स (आईआरबी) की चौथी बटालियन के हवलदार सुरेश सिंह पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उन्हें जानलेवा चोटें आईं।

हमले के बाद, आरोपी दूसरे हिरासत में लिए गए व्यक्ति के साथ मौके से भागने में कामयाब हो गया। घायल पुलिसकर्मी को तुरंत थोउबल के जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बुधवार देर रात उसे मृत घोषित कर दिया।

पुलिस द्वारा चलाए गए सघन तलाशी अभियान के बाद, मुख्य आरोपी मोहम्मद नाओबी उर्फ ​​माहिल को गुरुवार को थोउबल जिला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

अधिकारी ने बताया कि आगे की तलाशी अभियान जारी हैं, और घटना की जांच चल रही है। शहीद हवलदार थोउबल ज़िला पुलिस की सीडीओ यूनिट से जुड़ा था। मणिपुर पुलिस कमांडो यूनिट (सीडीओ) राज्य पुलिस बल की एक विशिष्ट और विशेष सामरिक शाखा है।

आमतौर पर सीडीओ कर्मियों के रूप में जाने जाने वाले इसके सदस्यों को राज्य के विभिन्न जिलों में त्वरित प्रतिक्रिया कर्तव्यों, उग्रवाद-रोधी अभियानों, नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियानों और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात किया जाता है।

इस बीच, अलग-अलग अभियानों में, सुरक्षा बलों ने चंदेल और इंफाल पूर्वी जिलों से विभिन्न उग्रवादी संगठनों से जुड़े छह उग्रवादियों को गिरफ्तार किया।

अधिकारियों के अनुसार, गिरफ्तार किए गए उग्रवादी कांगलेई यावोल कान्ना लुप (केवाईकेएल), कांगलेइपाक कम्युनिस्ट पार्टी (केसीपी), और पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलेइपाक (पीआरईपीएके) संगठनों के सदस्य हैं।

सुरक्षा कर्मियों ने इंफाल पूर्वी ज़िले के इरिलबंग इलाके में एक झोपड़ी से भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद भी बरामद किया।

बरामद किए गए हथियारों और गोला-बारूद में दो एके-सीरीज राइफलें, एक सेल्फ-लोडिंग राइफल (एसएलआर), एक 9 एमएम कार्बाइन, चार शक्तिशाली हैंड ग्रेनेड, दो एके-राइफल मैगजीन, एक एसएलआर मैगजीन, और विभिन्न कैलिबर के जिंदा कारतूस शामिल थे।

सुरक्षा बल, जिनमें केंद्र और राज्य दोनों की एजेंसियां ​​शामिल हैं, पूरे राज्य में सीमावर्ती, मिश्रित आबादी वाले और अन्य संवेदनशील इलाकों में तलाशी अभियान और क्षेत्र पर नियंत्रण के अभ्यासों के जरिए उग्रवादियों के खिलाफ अपनी कड़ी कार्रवाई जारी रखे हुए हैं।

चल रहे सुरक्षा उपायों के तहत, उग्रवादियों, असामाजिक तत्वों और संदिग्ध वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाने के लिए मणिपुर के घाटी और पहाड़ी, दोनों जिलों में कुल 114 नाके और चेकपॉइंट बनाए गए हैं।

सुरक्षा बल रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इंफाल-जिरीबाम राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-37) पर आवश्यक वस्तुएं ले जाने वाले ट्रकों सहित अन्य वाहनों को एस्कॉर्ट (सुरक्षा घेरा) भी दे रहे हैं।

अधिकारियों ने बताया कि राजमार्ग के संवेदनशील हिस्सों में माल और यात्री वाहनों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और काफिले की सुरक्षा के उपाय लागू हैं।

मणिपुर पुलिस ने एक बार फिर जनता से अपील की है कि वे अफवाहों पर विश्वास न करें और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रहे फर्जी वीडियो और गलत जानकारियों से सावधान रहें।

पुलिस के एक बयान में चेतावनी दी गई है, "किसी भी आधारहीन वीडियो या ऑडियो क्लिप के वायरल होने की सच्चाई की पुष्टि सेंट्रल कंट्रोल रूम से की जा सकती है। सोशल मीडिया पर फर्जी पोस्ट अपलोड करने और उन्हें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।"

--आईएएनएस

एससीएच/पीएम