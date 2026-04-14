मणिपुर: मुख्यमंत्री खेमचंद ने राज्य में शांति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई

इंफाल, 13 अप्रैल (आईएएनएस)। मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने सोमवार को एक बार फिर दोहराया कि सभी समुदायों की सुरक्षा, संरक्षा और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के एक अधिकारी ने बताया कि मणिपुर 36 समुदायों का घर है, जिसमें आदिवासी और गैर-आदिवासी, दोनों तरह की आबादी शामिल है, जो इंफाल घाटी और राज्य के पहाड़ी जिलों में रहती है। असम राइफल्स के डायरेक्टर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा, ने सोमवार को मुख्यमंत्री से मुलाकात की और राज्य में मौजूदा कानून-व्यवस्था के साथ-साथ पूरी सुरक्षा स्थिति पर विस्तार से चर्चा की।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर पोस्ट में लिखा कि यह देखकर हौसला बढ़ता है कि सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की मिली-जुली कोशिशों से, पूरी स्थिति में काफी सुधार आया है।

उन्होंने लिखा कहा कि सभी समुदायों की सुरक्षा, हिफाजत और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व सुनिश्चित करना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हमारे सभी कामों में इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है, और स्थिरता बनाए रखने तथा सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जरूरी कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि सरकार शांति बनाए रखने, आपसी तालमेल बढ़ाने और हर नागरिक की भलाई की रक्षा करने के अपने वादे पर पूरी तरह कायम है। असम राइफल्स के सूत्रों के मुताबिक, लेफ्टिनेंट जनरल लखेरा ने रविवार को कीथेलमनबी छावनी का भी दौरा किया, जहां उन्होंने मणिपुर में ऑपरेशन की तैयारी और सैनिकों की भलाई के कामों का जायजा लिया।

डायरेक्टर जनरल ने इस फोर्स की तारीफ की, जिसे अक्सर 'पूर्वोत्तर का प्रहरी' कहा जाता है। उन्होंने फोर्स के पेशेवर रवैये की सराहना की, सात जवानों को उनकी बहादुरी के लिए सम्मानित किया, और असम राइफल्स की खेल टीमों से बातचीत की। सूत्रों ने बताया कि इस दौरे की खास बात यह रही कि सैनिकों का मनोबल बहुत ऊंचा था और वे इलाके में शांति बनाए रखने के लिए पूरी तरह से समर्पित थे।

इस बीच, सोमवार को इंफाल में हजारों लोगों ने, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थीं, विरोध रैलियां निकालीं। ये रैलियां मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में 7 अप्रैल को हुए बम हमले की निंदा करने के लिए निकाली गई थीं, जिसमें दो छोटे बच्चों की जान चली गई थी।

--आईएएनएस

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