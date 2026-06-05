मणिपुर में शांति और विस्थापितों के पुनर्वास को प्राथमिकता दूंगी : भाजपा की राज्यसभा उम्मीदवार शारदा देवी

इंफाल, 5 जून (आईएएनएस)। मणिपुर भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा उम्मीदवार ए. शारदा देवी ने शुक्रवार को कहा कि संसद के उच्च सदन में निर्वाचित होने पर राज्य में शांति बहाल करना और विस्थापितों की सुरक्षित घर वापसी सुनिश्चित करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक होगा।

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भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष ए. शारदा देवी को मणिपुर से आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए पार्टी की ओर से उम्मीदवार नामित किया गया है। आईएएनएस से विशेष बातचीत में शारदा देवी ने मणिपुर से राज्यसभा सीट के लिए अवसर देने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वह पार्टी नेतृत्व के समक्ष राज्य के गंभीर मुद्दों को उठाएंगी और उनके स्थायी समाधान खोजने की दिशा में काम करेंगी।

उन्होंने कहा, "मैं बहुत खुश हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने मुझे राज्यसभा उम्मीदवार बनने का अवसर दिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और भावनाओं के अनुरूप काम करना चाहती हूं। राज्य के लिए मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, वह बड़ी और महत्वपूर्ण है।"

राज्य में जारी संकट पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राहत शिविरों में रह रहे विस्थापितों के कल्याण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और उनके शीघ्र पुनर्वास और घर वापसी के लिए प्रस्तावों को आगे बढ़ाया जाएगा। 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले विश्वास व्यक्त करते हुए शारदा देवी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित विकास पहलों और कल्याणकारी योजनाओं के बल पर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल होगी।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व की महिलाओं को सशक्त बनाने और राजनीति, सरकार और संगठनात्मक ढांचों में महिलाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रशंसा की। एक महिला नेता और पार्टी कार्यकर्ता के रूप में, उन्होंने भाजपा के नेतृत्व में महिलाओं को मिले अवसरों के लिए आभार व्यक्त किया।

--आईएएनएस

ओपी/एएस