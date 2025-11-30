मन की बात : प्रधानमंत्री मोदी ने की उत्तराखंड के 'विंटर टूरिज्म' पर चर्चा

नई दिल्ली, 30 नवंबर (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने 'मन की बात' कार्यक्रम में उत्तराखंड के 'विंटर टूरिज्म' का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 'विंटर टूरिज्म' इन दिनों पर्यटकों को विशेष रूप से आकर्षित कर रहा है। औली, मुनस्यारी, चोपटा और डेयारा जैसी जगहें तेजी से लोकप्रिय हो रही हैं।

'मन की बात' कार्यक्रम के 128वें एपिसोड में प्रधानमंत्री मोदी ने सर्दियां आने के साथ देश में 'विंटर टूरिज्म' को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई देशों ने 'विंटर टूरिज्म' को अपनी अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार बना लिया है, जहां स्कीइंग, स्नो-बोर्डिंग, स्नो ट्रेकिंग, आइस क्लाइंबिंग और फैमिली स्नो पार्क जैसे आकर्षण उनकी पहचान बन चुके हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में भी विंटर टूरिज्म की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। ऊंचे पर्वत, सांस्कृतिक विरासत और एडवेंचर के अनूठे अवसर देश को इस क्षेत्र में आगे बढ़ाने की क्षमता रखते हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने पिथौरागढ़ जिले में 14 हजार फुट से अधिक की ऊंचाई पर हुई पहली 'हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा रन मैराथन' का उदाहरण दिया, जिसमें 18 राज्यों के 750 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया।

उन्होंने कहा कि 60 किलोमीटर लंबी 'आदि कैलाश परिक्रमा रन' का प्रारंभ कड़कड़ाती सर्दी में सुबह 5 बजे हुआ था। इतनी ठंड के बावजूद भी लोगों का उत्साह देखते ही बनता था। पीएम मोदी ने बताया कि आदि कैलाश की यात्रा पर आने वाले पर्यटकों की संख्या दो हजार से बढ़कर अब तीस हजार के पार पहुंच चुकी है।

प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि आने वाले हफ्तों में उत्तराखंड में 'विंटर गेम्स' का आयोजन होना है, जिसके लिए देशभर के खिलाड़ी और एडवेंचर प्रेमी उत्साहित हैं। स्कीइंग, स्नो-बोर्डिंग समेत बर्फ पर होने वाले अनेकों खेलों की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और होमस्टे नीति पर विशेष ध्यान दिया है।

उन्होंने सर्दियों के दौरान 'वेड इन इंडिया' अभियान की बढ़ती लोकप्रियता की बात की। पीएम मोदी ने कहा कि सर्दियों की सुनहरी धूप हो, पहाड़ से उतरते कोहरे की चादर हो, डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए पहाड़ भी अब खूब पॉपुलर हो रहे हैं। कई शादियां अब खास तौर पर गंगा जी के किनारे हो रही हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सर्दियों के इन दिनों में हिमालय की वादियां एक ऐसे अनुभव का हिस्सा बन जाती हैं, जो जीवन भर साथ रहता है। अगर आप इस सर्दी में कहीं जाने का विचार कर रहे हैं, तो हिमालय की वादियों का विकल्प जरूर रखिएगा।

