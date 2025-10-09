Leopard Attack UP : लखीमपुर खीरी में तेंदुए ने किया 12 साल की बच्ची का शिकार, दो हफ्तों में चौथी घटना

लखीमपुर खीरी: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में इन दिनों आदमखोर तेंदुए का आतंक है। यहां गुरुवार को तेंदुए ने एक 12 साल की बच्ची को शिकार बना लिया। घटना के बाद वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि लखीमपुर खीरी में गुरुवार शाम तेंदुए के हमले में एक 12 साल की बच्ची की मौत हो गई। यह जिले में 10 दिनों के अंदर हुई चौथी ऐसी घटना है।

यह घटना उत्तर निघासन वन क्षेत्र के अंतर्गत रन नगर गांव के पास उस समय हुई, जब स्थानीय निवासी रंजीत सिंह की बेटी प्रीत कौर अपनी मौसी के साथ डॉक्टर के पास से घर जा रही थी।

अधिकारियों के अनुसार, पास के गन्ने के खेत में छिपे एक तेंदुए ने अचानक बच्ची पर हमला कर दिया और उसे खेत के अंदर खींच ले गया। मौसी के शोर मचाने पर, मदद के लिए चीख-पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जिससे जानवर भाग गया। लेकिन तब तक बच्ची की मौत हो चुकी थी।

रेंज अधिकारी भूपेंद्र सिंह ने मौत की पुष्टि की और कहा कि वन विभाग की टीमें इलाके में पहुंच गई हैं। उन्होंने कहा, "हमें घटना के बारे में जानकारी मिली है। हमारी टीम मौके पर पहुंचकर स्थिति का आकलन कर रही है।"

डीएफओ (बफर जोन) नवीन खंडेलवाल ने कहा, “हमें एक तेंदुए के हमले की सूचना मिली है, जिसमें एक 12 वर्षीय बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है। वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद है और तेंदुए को पकड़ने के लिए जाल और कैमरे लगाए जा रहे हैं।”

डीएफओ (दक्षिण खीरी) संजय विश्वाल ने बताया कि हाल के हफ्तों में इस क्षेत्र में तेंदुओं की गतिविधि बढ़ी है। सरदानगर रेंज में तेंदुओं की संख्या बढ़ गई है। इस मौसम में गन्ने की फसल अच्छी है, जिससे जानवरों को आसानी से छिपने का मौका मिल रहा है। अनुमान है कि लगभग सात से आठ तेंदुए मानव बस्तियों के पास सक्रिय हैं। हमारी टीमें लगातार इलाके की निगरानी कर रही हैं और पिंजरे और कैमरे लगा दिए हैं।

वन विभाग की रिपोर्ट से पता चलता है कि पिछले दस दिनों में लखीमपुर खीरी जिले के विभिन्न वन रेंजों में तेंदुओं के चार हमले दर्ज किए गए हैं।

27 सितंबर: सरदानगर रेंज (दक्षिण खीरी डिवीजन) के राजा रामपुरवा गांव में 9 साल की बच्ची राधा पर हमला हुआ।

5 अक्टूबर: धौरहरा रेंज (बफर जोन) के अंतर्गत लोकाई पुरवा गांव में मुन्ना लाल (35) की मौत।

7 अक्टूबर: सरदानगर रेंज के खंभरखेड़ा गांव में 7 वर्षीय बालिका अनाया पर जानलेवा हमला किया गया।

9 अक्टूबर: उत्तरी निघासन रेंज के रन नगर गांव के पास प्रीत कौर (12) की मौत।