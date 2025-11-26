ममता बनर्जी संविधान की केवल बात करती है पर सरकार तानाशाह की तरह चलाती हैं: प्रतुल शाह देव

रांची, 26 नवंबर (आईएएनएस)। देश के 12 राज्यों में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सियासत जारी है। भाजपा नेता प्रतुल शाह देव ने एसआईआर को सही ठहराते हुए कहा कि देश के लिए एसआईआर जरूरी है और इसे भारतीय निर्वाचन आयोग करा रहा है, न कि कोई पार्टी।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए भाजपा नेता प्रतुल शाह देव ने कहा, "जब से पश्चिम बंगाल में एसआईआर शुरू हुआ है, तब से वह शोर मचा रही हैं। एसआईआर एक संवैधानिक दायित्व है। ममता बनर्जी केवल संविधान की बात करती है, लेकिन सरकार तानाशाह की तरह चलाती हैं।"

भाजपा नेता प्रतुल शाह देव ने कहा कि पश्चिम बंगाल में पुलिस भी सरकार की कठपुतली बनी हुई है। केवल संविधान की बात होती है, उसका पालन नहीं होता है। ममता बनर्जी को देखना चाहिए कि पश्चिम बंगाल आज कहां पहुंच गया है। जनता की समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। केवल वहां संविधान का गला घोटने का प्रयास किया जा रहा है।

वहीं, भाजपा के राज्यसभा सदस्य बृजलाल ने कहा, “ममता बनर्जी केवल पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशियों की वजह से चुनाव जीतती थीं। आज वे भाग रहे हैं तो उनको परेशानी हो रही है और वह शोर मचा रही हैं। मैंने तो पश्चिम बंगाल के चुनाव देखे हैं, वहां चुनाव के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं के घरों के बाहर सफेद साड़ी, फूल, मिठाई और नारियल रखकर चेतावनी दी जाती है कि अगर भाजपा को वोट दिया तो विधवा हो जाओगी। अब एसआईआर लागू होने से इस बार वह घबरा गई हैं।”

बृजलाल ने कहा कि महिला मुख्यमंत्री इस तरह का काम करेंगी किसी ने सोचा ही नहीं था, अब उनको भी पता चल गया है कि अबकी बार ये सत्ता से बाहर जा रही हैं और उन्हें बचाने के लिए बांग्लादेशी नहीं आने वाले हैं।

उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि अबकी बार पश्चिम बंगाल उनके हाथों से जा रहा है। वहां पर कमल खिलने वाला है, इसके लिए जनता ने भी मन बना लिया है। आने वाले समय में इसका परिणाम सबको देखने को मिलने वाला है।

उन्होंने कहा कि अब विपक्ष के पास भी कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसीलिए एसआईआर में बीएलओ को आगे लाकर राजनीति करना चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि अब उनके बहकावे में कोई नहीं आने वाला है। सच्चाई सबको पता चल गई है।

भाजपा नेता अशोक परनामी ने कहा, "ममता बनर्जी और कांग्रेस एसआईआर से बेवजह परेशान हो रहे हैं। भारत में मतदान करने का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को है न कि भारत में किसी घुसपैठिए को। एसआईआर के जरिए इन सब घुसपैठियों को देश से निकाला जा रहा है, इसी वजह से विपक्ष को परेशानी हो रही है।

