Mar 07, 2026, 07:57 AM
ममता बनर्जी ने भाजपा को दी चुनौती, बंगाल को छूकर दिखाओ

कोलकाता, 7 मार्च (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मतदाता सूची से वैध लोगों के नाम हटाए जाने का आरोप लगाकर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। शनिवार को उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि वे बंगाल और बिहार को बांटने की बात कर रहे हैं। मैं उन्हें चुनौती देती हूं कि वे बंगाल को छूकर दिखाएं।

ममता बनर्जी ने कहा कि उनका (भाजपा) काम बंगाल को बांटना है और वे एक और 'बंग-भंग' चाहते हैं। पहले बिहार को बांटकर झारखंड बनाया गया था और अब वे बिहार को फिर से बांटने की कोशिश कर रहे हैं।

गैस की कीमतें बढ़ने पर ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि गैस की कीमतें फिर से बढ़ा दी गई हैं। अब आपको 21 दिन पहले गैस बुक करानी होगी, तो अगर आपके घर में गैस खत्म हो जाए तो आप 21 दिन क्या करेंगे? आप क्या खाएंगे? क्या आप लोगों के लिए घर पर खाना पहुंचाएंगे? यहां तक ​​कि केरोसिन का कोटा भी कम कर दिया गया है। आप हर दिन चीजों की कीमतें बढ़ा रहे हैं।

एक दिन पहले शुक्रवार को ममता बनर्जी ने कहा था कि इनमें से कुछ वोटर आज हमारे साथ यहां हैं। कमीशन को शर्म आनी चाहिए कि उसने एसआईआर में उन वोटरों को मरा हुआ मार्क कर दिया जो जिंदा हैं, लेकिन, आज वे यह साबित करने के लिए यहां हैं कि वे अभी जिंदा हैं। चुनाव आयोग भाजपा के एजेंट के तौर पर काम कर रही है, जो खुद एक बेशर्म पॉलिटिकल ताकत है।"

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि याद रखें हम काम कर रहे हैं। हमने उन सभी 22 वोटरों को ट्रैक किया है जिन्हें मरा हुआ बताया गया है। मैं मीडिया से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि वे ऐसे वोटरों के बारे में पूरी कवरेज दें, जो अभी जिंदा हैं, लेकिन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक मर चुके हैं।

उन्होंने कहा कि कल महिला दिवस पर एक विरोध रैली होगी। हम हर धर्म के लोगों के साथ खड़े हैं और सभी के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। हमारे लिए, हर धर्म सम्मान के योग्य है। हम मानते हैं कि मानवता का धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है।

--आईएएनएस

एसडी/वीसी

