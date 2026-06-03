ममता बनर्जी को अपने कार्यकाल के गलत कार्यों की कीमत चुकानी पड़ेगी : अमित मालवीय

कोलकाता, 3 जून (आईएएनएस)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बुधवार को दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उनके और उनके पार्टी सदस्यों द्वारा 2011 से 2026 तक राज्य में उनके नेतृत्व वाली 15 वर्षीय तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान किए गए सभी गलत काम के लिए और भी राजनीतिक झटके लगने वाले हैं।

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भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने यह टिप्पणी तृणमूल कांग्रेस के भीतर चल रहे विघटन के बीच की, जो आज सुबह पश्चिम बंगाल विधानसभा में पार्टी के विधायक दल में एक नए गुट के गठन के साथ और भी स्पष्ट हो गया। इस गुट में पार्टी के 80 विधायकों में से 58 विधायक शामिल हैं, जिनका नेतृत्व तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतब्रता बनर्जी कर रहे हैं।

मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर दावा किया कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अशब्द बोलकर देश की प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रही थीं, लेकिन वास्तविकता में उनकी पार्टी को न केवल हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में पश्चिम बंगाल की जनता ने नकार दिया है, बल्कि उनकी अपनी पार्टी के विधायकों ने भी उनके खिलाफ बगावत की घोषणा करना शुरू कर दिया है।

इसके बाद, मालवीय ने सोशल मीडिया बयान का समापन आने वाले दिनों में ममता बनर्जी के लिए और अधिक विपत्ति की भविष्यवाणी करते हुए किया।

मालवीय ने बयान में कहा, "और यह तो बस शुरुआत है। ममता बनर्जी को अपने हाथों पर लगे खून का हिसाब देना होगा।"

पश्चिम बंगाल विधानसभा में बुधवार को तृणमूल कांग्रेस की विधायी टीम में नए गुट के गठन की घोषणा के तुरंत बाद पार्टी के मूल गुट ने ममता बनर्जी और उनके भतीजे एवं पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखते हुए सभी आंतरिक समितियों को भंग करने की घोषणा कर दी।

अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर जारी एक बयान में पश्चिम बंगाल में पार्टी की सभी आंतरिक समितियों के साथ-साथ पार्टी के सहयोगी संगठनों के पैनलों को भंग करने के निर्णय की घोषणा की गई।

--आईएएनएस

एसएके/डीकेपी