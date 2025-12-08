भारत समाचार

Mamata Banerjee Criticism : केंद्र सरकार आम लोगों के बारे में नहीं सोचती : ममता बनर्जी

ममता का पीएम मोदी पर निशाना—वंदे मातरम को बीजेपी ने राजनीतिक मुद्दा बनाया
Dec 08, 2025, 10:44 AM
केंद्र सरकार आम लोगों के बारे में नहीं सोचती : ममता बनर्जी

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वंदे मातरम पर दिए गए वक्तव्य की आलोचना की। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कवि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के वंदे मातरम के सिर्फ एक हिस्से को भारतीय राष्ट्रीय गीत के तौर पर शामिल करने की बात कही थी। ममता ने दावा किया कि भाजपा इस मामले का बेवजह राजनीतिकरण कर रही है।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कूचबिहार जाने से पहले कोलकाता एयरपोर्ट पर पत्रकारों से कहा, “यह गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर थे, जिन्होंने राष्ट्रीय गीत के लिए वंदे मातरम के हिस्से को चुना था। भाजपा को उस पर भी आपत्ति थी। उन्हें हर बात पर आपत्ति है। कभी वे गुरुदेव का विरोध करते हैं, और कभी वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का विरोध करते हैं।”

दूसरी तरफ, इंडिगो संकट पर टिप्पणी करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय की योजना की कमी यात्रियों की परेशानी के लिए जिम्मेदार है। मैंने देखा है कि पिछले कुछ दिनों से फ्लाइट में गड़बड़ी के कारण यात्रियों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है।

उन्होंने कहा कि योजना की बिल्कुल कमी थी। मुझे लगता है कि यात्रियों को हुई दिक्कतों के कारण कोर्ट जाने का उनका अधिकार है, अगर केंद्र सरकार सही से काम करती तो आज यात्रियों को परेशान न होना पड़ता।

उन्होंने यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए दूसरे विकल्प चुनने के सुझाव पर भी सवाल उठाया और पूछा कि यह कैसे संभव है? उन्होंने कहा कि असल में, भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार आम लोगों के बारे में नहीं सोचती। वे हमेशा चुनाव नतीजों के बारे में सोचते हैं।

दरअसल, वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान सोमवार को पीएम मोदी ने लोकसभा में कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि पार्टी ने मुस्लिम लीग के दबाव में राष्ट्रीय गीत को तोड़ा और उनके सामने घुटने टेक दिए।

पीएम मोदी ने कहा, “आज, जब हम वंदे मातरम के 150 साल मना रहे हैं, तो हमें नई पीढ़ी को सच्चाई बतानी चाहिए कि कांग्रेस ने एक बार मुस्लिम लीग के दबाव और अपनी हमेशा की तुष्टीकरण की नीति के आगे झुककर इस भजन को बांट दिया था। ऐसा दोबारा कभी नहीं होना चाहिए।”

पीएम मोदी ने घोषणा की और संसद से आग्रह किया कि उस गीत में गौरव बहाल किया जाए जिसने कभी देश को औपनिवेशिक शासन के खिलाफ एकजुट किया था।

--आईएएनएस

 

 

BJP vs OppositionWest Bengal PoliticsIndian Parliament DiscussionVande Mataram debateIndigo Flight CrisisMamata BanerjeePM Modi statement

