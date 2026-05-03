West Bengal Vote Counting : भाजपा अगर 500-700 वोटों से आगे हो, तो दोबारा गिनती की मांग करें: सीएम ममता

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने शनिवार को पार्टी के काउंटिंग एजेंटों को निर्देश दिया कि वे उन बूथों पर तत्काल दोबारा गिनती की मांग करें, जहां भाजपा 500 से 700 वोटों के अंतर से आगे चल रही हो।

मुख्यमंत्री ने सभी 294 विधानसभा क्षेत्रों के पार्टी नेताओं और मतगणना एजेंटों के साथ हुई एक वर्चुअल बैठक के दौरान ये निर्देश जारी किए। उन्होंने मतगणना एजेंटों को सलाह दी कि वे रविवार रात मतगणना केंद्रों के पास ही रुकें, ताकि सोमवार को वे समय पर वहां पहुंच सकें।

डेढ़ घंटे चली इस बैठक के दौरान उन्होंने तालमेल और सतर्कता की आवश्यकता पर जोर दिया। सीएम ने पार्टी कार्यकर्ताओं से मतगणना केंद्रों पर समय से पहले पहुंचने और एकजुट होकर काम करने को कहा। उन्होंने मतगणना प्रक्रिया के दौरान ध्यान रखने योग्य प्रमुख बातों के बारे में भी उन्हें जानकारी दी।

टीएमसी सूत्रों के अनुसार, ममता बनर्जी ने मतगणना के दौरान कड़ी निगरानी पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि जिन बूथों पर भाजपा 500-700 वोटों से लेकर 1 हजार वोटों तक के अंतर से आगे चल रही है, वहां तत्काल वोटों की दोबारा गिनती की मांग उठाई जानी चाहिए।

तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने विश्वास जताया कि पार्टी 200 से अधिक सीटें जीतेगी, लेकिन साथ ही आगाह भी किया कि मतगणना के दौरान सतर्कता में कोई ढील नहीं बरती जानी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि 4 मई को जब तक वह मीडिया को संबोधित न कर लें, तब तक पार्टी का कोई भी एजेंट मतगणना केंद्र छोड़कर न जाए।

उन्होंने सलाह दी कि जिन निर्वाचन क्षेत्रों में मतगणना केंद्र ग्रामीण या दूरदराज के इलाकों में स्थित हैं, वहां उम्मीदवार, उनके एजेंट और मतगणना एजेंट रविवार को ही उस जगह पर पहुंच जाएं। देरी से बचने के लिए आस-पास के होटलों या लॉज में ठहरने की व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मतगणना एजेंटों को सुबह जल्दी तैयार हो जाना चाहिए और सुबह 8 बजे मतगणना शुरू होने से काफी पहले, यानी सुबह 6 बजे तक केंद्रों पर पहुंच जाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे एक व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ें। उन्होंने एजेंटों को यह भी सलाह दी कि जैसे-जैसे मतगणना आगे बढ़े, वे कार्यवाही को दर्ज करने के लिए अपने साथ नोटबुक और पेन रखें।

सूत्रों के अनुसार, पश्चिम मेदिनीपुर और बांकुरा के पार्टी के कई उम्मीदवारों ने रविवार रात के लिए मतगणना केंद्रों के पास ही ठहरने की व्यवस्था पहले ही कर ली है। सूत्रों की मानें तो तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी, जो बैठक में मौजूद थे, ने आरोप लगाया कि जिन एग्जिट पोल में भाजपा को आगे दिखाया जा रहा है, उनका मकसद शेयर बाजार को प्रभावित करना है। उन्होंने दावा किया कि 2021 के विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान भी इसी तरह के रुझान देखने को मिले थे।

भाजपा पर तंज कसते हुए उन्होंने दावा किया कि पार्टी को खुद भी पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने की उम्मीद नहीं है। अभिषेक बनर्जी ने आगे आरोप लगाया कि भाजपा ने उन सर्वेक्षणों के माध्यम से वित्तीय हेरफेर का सहारा लिया है, जिन्हें उन्होंने गुमराह करने वाला बताया। पार्टी के प्रदर्शन का अनुमान लगाते हुए उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के 2021 की तुलना में अधिक सीटें जीतने की संभावना है, जब उसने 215 सीटें हासिल की थीं।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग की भी आलोचना की और आरोप लगाया कि स्थानीय स्तर पर तृणमूल कार्यकर्ताओं को केंद्रीय बलों की ओर से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने दावा किया कि ऐसी चुनौतियों के बावजूद भाजपा जीत हासिल नहीं कर पाएगी। एक कड़ी चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त उन पर्यवेक्षकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी, जिन पर असंवैधानिक आचरण का आरोप है।

--आईएएनएस

पीएसके