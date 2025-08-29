भारत समाचार

Mamata Banerjee BJP Clash: ममता बनर्जी का केंद्र पर हमला, बोलीं– वोटिंग अधिकार छीनने नहीं दूंगी

Aug 29, 2025, 01:14 AM
कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला बोला। इस दौरान उन्‍होंने लोगों के वोटिंग अधिकार को छीनने नहीं देने का अपना संकल्प दोहराया।

मुख्यमंत्री ने मध्य कोलकाता के मेयो रोड पर अपनी पार्टी की छात्र शाखा, तृणमूल छात्र परिषद (टीएमसीपी) के स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए एक बार फिर दावा किया कि केंद्र ने चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के माध्यम से राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) कराने की योजना बनाई है।

उन्होंने आगे कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम हटाने के लिए सर्वेक्षण करने के लिए देश भर से 500 से ज्‍यादा टीमें पश्चिम बंगाल में तैनात की हैं। आपको खुद जांच करनी चाहिए कि आपका नाम अभी भी मतदाता सूची में है या हटा दिया गया है। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके पास आधार कार्ड है। जब तक मैं जिंदा हूं, मैं किसी को भी लोगों का मताधिकार नहीं छीनने दूंगी।

तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव आयोग उनके सरकारी अधिकारियों को निर्देश देकर उन्हें डरा रहा है।

उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग हमारे अधिकारियों को धमका रहा है। इसका अधिकार क्षेत्र केवल चुनाव के दौरान के तीन महीनों तक है, पूरे साल नहीं। लेकिन असली मंशा कुछ और है। वे मतदाता सूची संशोधन के नाम पर एनआरसी लागू करना चाहते हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी।

मुख्यमंत्री ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि बंगाल को बदनाम करने की कोशिश में फिल्में बनाने के लिए पैसा खर्च किया जा रहा है। उनका इशारा विवेक अग्निहोत्री की फिल्म 'द बंगाल फ़ाइल्स' की ओर था, जिसका ट्रेलर लॉन्च हाल ही में कोलकाता पुलिस ने रोक दिया था।

उन्होंने कहा कि बंगाल को बदनाम करने के लिए पैसे से फिल्में बनाई जा रही हैं। भाजपा स्वतंत्रता आंदोलन में बंगालियों द्वारा निभाई गई भूमिका को भुलाना चाहती है। हम इस भाषाई आतंक को बर्दाश्त नहीं करेंगे।

 

