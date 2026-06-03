मालवीय नगर अग्निकांड के दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए: साध्वी प्राची

नई दिल्ली, 3 जून (आईएएनएस)। विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची ने दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इस हादसे के लिए जो भी दोषी हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

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साध्वी प्राची ने कहा, "मालवीय नगर के एक होटल में आग लगने की दुखद सूचना मिली है। इस हादसे में जिन लोगों की मृत्यु हुई है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करती हूं। जो लोग इस घटना के लिए दोषी हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।"

मालवीय नगर में आग लगने की घटना पर पूर्व पार्षद नंदिनी शर्मा ने कहा, "इस मामले में निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और दोषियों की पहचान की जानी चाहिए। मेरा दृढ़ विश्वास है कि हमारे मेयर, सदन के नेता और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि दिल्ली में दोबारा ऐसी घटना न हो।"

वहीं एमसीडी में सदन के नेता जयभगवान यादव ने कहा, "ऐसे अधिकारियों को नौकरी से हटा देना चाहिए। केवल निलंबन कोई समाधान नहीं है। सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस हादसे में 21 लोगों की जान चली गई है। जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं विश्वास दिलाता हूं कि सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाएगी।"

मेयर प्रवेश वाही ने कहा, "यह बेहद दुखद समाचार है। मैं इस घटना से बहुत दुखी हूं। हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आग कैसे और क्यों लगी। मामले की जांच जारी है। राहत और सहायता के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भी पीड़ितों के लिए मुआवजे की घोषणा की है। हमने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।"

मालवीय नगर में आग लगने की घटना पर एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि करीब 8:30 बजे इलाके से बदबू आ रही थी, उसके बाद वहां से चिंगारी निकलने लगी। फायर ब्रिगेड 9:40 बजे पहुंची, तब तक काफी कुछ जल चुका था। अगर फायर ब्रिगेड समय पर आ जाती तो कुछ लोग हताहत होने से बचाए जा सकते थे।

--आईएएनएस

डीकेएम/वीसी