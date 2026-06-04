मालवीय नगर अग्निकांड के पीड़ितों से मिलने पहुंचीं सीएम रेखा गुप्ता, आर्थिक मदद की घोषणा

नई दिल्ली, 4 जून (आईएएनएस)। दिल्ली के मालवीय नगर में हुए भीषण अग्निकांड के पीड़ितों से मिलने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मैक्स अस्पताल पहुंचीं। इस दौरान उन्होंने घायलों का हालचाल जाना और उनके बेहतर इलाज के निर्देश दिए।

Read More

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 10 लाख की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी जबकि गंभीर रूप से घायल लोगों को 5 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। मृतकों के पार्थिव शरीरों को उनके पैतृक निवास तक पहुंचाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। दिल्ली सरकार प्रत्येक प्रभावित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं तथा इस कठिन समय में शोकाकुल परिवारों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करते हैं।

वहीं, विदेश राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने भी मालवीय नगर अग्निकांड में घायल हुए लोगों (जिनमें विदेशी नागरिक भी शामिल हैं) से मिलने के लिए मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और एम्स का दौरा किया। बता दें कि विदेश मंत्रालय संबंधित दूतावासों के संपर्क में है और आवश्यक सहायता प्रदान कर रहा है।

मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक सतीश उपाध्याय ने बताया कि यहां कुल 17 लोग हैं। मैं कह सकता हूं कि हम सभी की प्राथमिकता यह थी कि वे सुरक्षित रहें। जिन देशों से वे आए हैं (चाहे वह केन्या हो, कैमरून हो या बांग्लादेश) हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम उनका ध्यान रखें और उन्हें उचित चिकित्सा उपचार प्रदान करें।

सतीश उपाध्याय ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उन सभी से बात की है। मैं कल से यहां हूं और मैं संतोष के साथ कह सकता हूं कि आज उनकी हालत कल की तुलना में कहीं अधिक बेहतर और सकारात्मक है। सभी को उचित उपचार मिल रहा है। उन्होंने बताया कि एक मरीज ट्रॉमा सेंटर में हैं, जिनका ऑपरेशन किया गया है। सरकार की ओर से पूरी तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है।

उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद ने कहा कि इलाज से बेहतर बचाव है। अगर हम किसी चीज को होने से रोक सकते हैं, तो वह किसी भी इलाज से बेहतर है; इसलिए, ऐसी घटनाओं से बचने के लिए हमेशा पहले से ही इंतजाम किए जाने चाहिए। किसी भी घटना पर दुख तो होता ही है लेकिन असली काम यह सुनिश्चित करना है कि ऐसी घटनाएं न हों।

कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ने हादसे को लेकर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि अब जाकर आपकी नींद खुली है, जब 21 लोगों की जान चली गई। मैं अभी भी देख रहा हूं कि करीब 15-16 लोग वेंटिलेटर पर हैं और जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं और अब जाकर आपकी नींद खुली है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अब तो आप जाग गए हैं लेकिन इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? 21 लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे।

वहीं,

--आईएएनएस

एसडी/पीएम