मालवीय नगर अग्निकांड : होटल मालिक की तलाश जारी, दिल्ली पुलिस ने की छापेमारी

नई दिल्ली, 3 जून (आईएएनएस)। दिल्ली के मालवीय नगर में बहुमंजिला लेमन ग्रीन रेस्तरां में आग लगने की घटना में 21 लोगों की जान चली गई। दिल्ली पुलिस ने बुधवार को होटल मालिक को पकड़ने के लिए कई टीमों का गठन किया।

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अधिकारियों ने कहा कि पुलिस टीमें संदिग्ध का पता लगाने और उसे गिरफ्तार करने के प्रयास में राष्ट्रीय राजधानी में विभिन्न स्थानों पर समन्वित छापेमारी कर रही हैं।

सूत्रों के मुताबिक, होटल मालिक की पहचान लोकेश बजाज के रूप में हुई है।

इससे पहले, दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर अग्निकांड में गैर इरादतन हत्या की धारा और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।

सूत्रों ने यह भी कहा कि होटल के संचालन में तीन भागीदार शामिल हैं, और उनके शहर भर में कई अन्य होटल और गेस्ट हाउस भी हैं।

पुलिस और अन्य जांच एजेंसियां ​​होटल के स्वामित्व, संचालन और सुरक्षा मानकों से संबंधित पहलुओं की जांच कर रही हैं।

इस बीच, पुलिस ने पुष्टि की है कि आग में मारे गए 21 लोगों में से 17 विदेशी नागरिक थे।

अधिकारियों ने बताया कि ज्यादातर मृतक लाइबेरिया, नाइजीरिया, मोजाम्बिक और बांग्लादेश से हैं।

इससे पहले, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) (दक्षिणी दिल्ली) जितेंद्र कुमार ने पुष्टि की थी कि बुधवार सुबह इस त्रासदी में 21 लोगों की जान चली गई है।

उन्होंने यह भी कहा कि बचाए गए 47 में से 26 लोगों का अभी इलाज चल रहा है।

आईएएनएस से बात करते हुए, एसडीएम ने कहा, "हमारा खोज और बचाव अभियान दोपहर 12:12 बजे पूरा हुआ। कुल 47 लोगों को बचाया गया, जिनमें से 21 की मौत हो गई है, और 26 का इलाज चल रहा है।"

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) दिल्ली से मिली जानकारी के अनुसार, अस्पताल में 13 मरीज लाए गए।

एम्स दिल्ली ट्रॉमा सेंटर ने यह भी कहा कि 10 मरीज बचावकर्मी हैं, जिनमें से सभी दिल्ली पुलिस के जवान हैं। वे इमारत में प्रवेश करने वाले पहले व्यक्ति थे।

दूसरी ओर, दिल्ली सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इस तरह की बिल्डिंग को चिन्हित करें, जो नियमों को ताक पर रखकर संचालन कर रहे हैं।

--आईएएनएस

डीकेएम/एबीएम