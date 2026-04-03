मलविंदर सिंह कंग ने केंद्र पर साधा निशाना, सुरक्षा और महंगाई के मुद्दों पर उठाए सवाल

चंडीगढ़, 3 अप्रैल (आईएएनएस)। आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद मलविंदर सिंह कंग ने कई अहम मुद्दों पर केंद्र सरकार और भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने गैस और ईंधन को लेकर लोगों में बढ़ती चिंता पर कहा कि किसी भी तरह की कमी न हो, यह सरकार की जिम्मेदारी है।

मलविंदर सिंह कंग ने आईएएनएस से कहा, "जिस तरह से गैस, ईंधन और संभावित कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर लोगों के बीच डर और चिंता फैली है, उसे सरकार को स्पष्ट रूप से दूर करना चाहिए। लोगों को भरोसा दिलाना जरूरी है कि किसी तरह की कमी नहीं होगी।"

वहीं, कांग्रेस नेता आनंद शर्मा द्वारा पश्चिम एशिया संकट पर भारत की कूटनीति की तारीफ किए जाने पर मलविंदर सिंह कंग ने तंज कसा। उन्होंने कहा, "उन्हें कांग्रेस से राज्यसभा सीट नहीं मिली, इसलिए अब वे भाजपा की तारीफ कर रहे हैं। ऐसे लोग निजी महत्वाकांक्षा के कारण ही पार्टियों से जुड़े रहते हैं।"

'आप' सांसद ने राघव चड्ढा के सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह पार्टी का आंतरिक मामला है और इस पर पार्टी ही निर्णय लेती है।

बता दें कि आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में उपनेता पद से हटा दिया है, और उनकी जगह इस पद की जिम्मेदारी अशोक मित्तल को मिली है।

इसके अलावा, चंडीगढ़ में भाजपा कार्यालय के बाहर हुए धमाके पर भी मलविंदर सिंह कंग ने गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, "चंडीगढ़ एक हाई-सिक्योरिटी शहर है, जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के नियंत्रण में आता है। अगर यहां भी सुरक्षा नहीं है, तो फिर पंजाब में शासन की बात करना सिर्फ खोखली बातें हैं।"

उन्होंने आगे कहा कि अगर चंडीगढ़ को पंजाब को पूरी तरह सौंपा जाए, तो 'आप' यहां बेहतर ढंग से कानून-व्यवस्था संभाल सकती है। मलविंदर सिंह कंग ने दावा किया कि अगर चंडीगढ़ हमारे जिम्मे हो, तो यहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता।

--आईएएनएस

वीकेयू/एबीएम