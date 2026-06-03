'मल्टी-लेयर सुरक्षा के बावजूद सीएम विजय के लिए निजी अंगरक्षक क्यों?', एआईएडीएमके नेता का सवाल

चेन्नई, 3 जून (आईएएनएस)। एआईएडीएमके नेता और सांसद आईएस इनबादुरई ने बुधवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि इतनी व्यापक सरकारी सुरक्षा व्यवस्था होने के बावजूद नए मुख्यमंत्री के साथ एक निजी अंगरक्षक क्यों रहता है?

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विजय ने हाल में हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी टीवीके को जीत दिलाई और बाद में मुख्यमंत्री बने। वह अभी राज्य सरकार की तरफ से दी गई कई लेयर की ऑफिशियल सुरक्षा में हैं।

इन इंतजामों में एक बहुत ही सीमित सिक्योरिटी नेटवर्क और खास लोग शामिल हैं, जिन्हें पब्लिक में आने और ऑफिशियल कामों के दौरान मुख्यमंत्री की सुरक्षा पक्की करने का काम सौंपा गया है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में इनबादुरई ने ऑफिशियल सिक्योरिटी टीम के साथ काम करने वाले एक प्राइवेट सिक्योरिटी सहयोगी की जरूरत पर सवाल उठाया।

उन्होंने सवाल किया कि जब सरकार की ओर से पहले ही कई स्तरों की आधिकारिक सुरक्षा, जिसमें एक विशेष ‘कोर सेल’ भी शामिल है, मुहैया कराई जा चुकी है, तो मुख्यमंत्री एक निजी अंगरक्षक के साथ क्यों घूम रहे हैं?

एआईएडीएमके नेता ने यह भी सवाल उठाया कि क्या किसी निजी सुरक्षाकर्मी की मौजूदगी, तमिलनाडु पुलिस और मुख्यमंत्री की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली अन्य आधिकारिक एजेंसियों द्वारा दी गई सुरक्षा पर भरोसे की कमी को दर्शाती है।

उन्होंने मुख्यमंत्री के आसपास हाई-सिक्योरिटी जोन को कंट्रोल करने वाले तय सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और एक्सेस रेगुलेशन के बारे में भी चिंता जताई।

उन्होंने सवाल किया कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो सरकारी सिक्योरिटी सिस्टम का हिस्सा नहीं है, वह कानूनी तौर पर मुख्यमंत्री के लिए लगातार सिक्योरिटी शैडो के तौर पर काम कर सकता है।

उन्होंने पूछा कि क्या सरकारी सिक्योरिटी सिस्टम से बाहर के किसी व्यक्ति का मुख्यमंत्री के सिक्योरिटी एरिया में बॉडीगार्ड के तौर पर काम करना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के हिसाब से सही है?

सांसद ने स्पष्टीकरण मांगा कि किस कानूनी और प्रक्रियागत आधार पर किसी ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री के आसपास बनाए गए अत्यंत संवेदनशील 'एक्सेस कंट्रोल जोन' में प्रवेश की अनुमति दी जाती है?

उन्होंने तमिलनाडु प्रशासन से यह स्पष्ट करने का आग्रह किया कि क्या मुख्यमंत्री की सुरक्षा घेरे के भीतर किसी निजी अंगरक्षक की उपस्थिति, स्थापित सुरक्षा मानदंडों के अनुरूप है और क्या आधिकारिक सुरक्षा प्रक्रियाओं से किसी भी तरह का समझौता रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय मौजूद हैं?

--आईएएनएस

पीएसके/एबीएम