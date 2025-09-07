भारत समाचार

Mallikarjun Kharge News : खड़गे ने कर्नाटक में बैलेट पेपर से स्थानीय निकाय चुनाव कराने के फैसले का किया स्वागत

खड़गे ने बैलेट पेपर फैसले को सराहा, मोदी-ट्रंप रिश्तों पर कसा तंज
Sep 07, 2025, 03:14 PM
कलबुर्गी: कर्नाटक सरकार ने मतपत्रों (बैलेट पेपर) से स्थानीय निकाय चुनाव कराने का निर्णय लिया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को राज्य सरकार के इस फैसले का स्वागत किया।

मल्लिकार्जुन खड़गे ने मतपत्रों से निकाय चुनाव कराने के फैसले को लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा, "मतपत्रों का उपयोग मतदाताओं में विश्वास बढ़ाएगा और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता को सुनिश्चित करेगा।" खड़गे ने कर्नाटक सरकार के इस निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि यह जनता की आवाज को मजबूती प्रदान करेगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने और अपना दोस्त बताने को लेकर खड़गे ने निशाना साधा। उन्होंने कहा, "मोदी और वे अच्छे दोस्त हो सकते हैं, लेकिन उनकी नीतियां देश के हितों के खिलाफ हैं। भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाकर अंतरराष्ट्रीय संबंधों को नुकसान पहुंचाया, जिसका असर आम जनता पर पड़ा।"

उन्होंने कहा, "मोदी और ट्रंप ने भले ही एक-दूसरे के लिए वोट मांगे, दुनिया में ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलेगा, जहां पर कोई दूसरे देश में जाकर एक कैंडिडेट को सपोर्ट करेगा, यह गलत है और देश के सिद्धांतों और विचारधारा के खिलाफ है।

मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देशवासियों की सुरक्षा और हित सर्वोपरि हैं। हम सिद्धांतों और विचारधारा पर चलते हैं। देश पहले आता है, फिर दोस्ती। हमारे प्रधानमंत्री ने जो किया, वो गलत है, लेकिन अब जब मुसीबत आई तो मैं कहूंगा कि वे अपनी पुरानी गलतियों से सीख लें। भारत की न्यूट्रल रहने की जो पुरानी पॉलिसी थी, पीएम मोदी इस पॉलिसी को ध्यान में रखकर आगे बढ़ें।"

बिहार चुनाव को लेकर उन्होंने कहा, "हमारे पास कई मुद्दे हैं। बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा है। प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है, महिलाओं के रेप हो रहे हैं, दलितों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। किसानों को समय से फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा है, इन मुद्दों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं, मुख्य मुद्दा वोट चोरी का है।"

 

 

