Mallikarjun Kharge Statement : उदय भानु चिब की गिरफ्तारी पर मल्लिकार्जुन खड़गे बोले-जो भी त्याग करना पड़ेगा, हम करेंगे

खड़गे बोले- लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए हर संघर्ष करेंगे
Feb 24, 2026, 09:33 AM
बेंगलुरु: कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब की गिरफ्तारी पर कहा कि वे हमारे युवा नेताओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस न तो डरपोक है और न डरने वाली है। लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए जो भी त्याग करना पड़ेगा, हम करेंगे।

बेंगलुरु में मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जब कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे थे, तो नितिन गडकरी और भाजपा नेताओं ने क्या किया? ऐसे हर इवेंट में वे देश की भावना को समझने में नाकाम रहे। उन्होंने यह नहीं सोचा कि इससे उस समय भारत और विदेश के एथलीटों को क्या संदेश जाएगा। भाजपा दूसरों के बारे में तो बहुत कुछ कहती है, लेकिन अपने गिरेबान में नहीं झांकती। अगर वे अपने गिरेबान में झांकेंगे, तो शायद उन्हें अपनी सच्चाई सामने दिखाई दे। मैं यूथ कांग्रेस की गिरफ्तारी की निंदा करता हूं।

खड़गे ने कहा कि युवा आज नौकरी के लिए तड़प रहे हैं और देश का माहौल इतना खराब हो चुका है कि उसके कारण केंद्र सरकार के प्रति लोगों में भारी रोष है। मैं चाहता था कि पीएम मोदी देश के लिए कुछ अच्छा कार्य करें, लेकिन केंद्र सरकार नहीं कर रही है। हमारी सरकार वो कर रही है जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं। ऐसा लगता है कि ट्रंप के सामने सरकार ने घुटने टेक दिए।

उन्होंने भारत-अमेरिका ट्रेड डील से किसानों का नुकसान होगा। हमें बंधुआ मजदूर बनाने की दिशा में धकेला जा रहा है।

मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार की ओर से कांग्रेस को डराने के लिए जोर लगाया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस डरने वाली नहीं है और न ही डरपोक है। हमारे देश में लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए जो भी त्याग करना पड़ेगा, हम करेंगे। हम लड़ते रहेंगे और सरकार के खिलाफ संघर्ष जारी रखेंगे।

उन्होंने एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रोटेस्ट के बाद पुलिस की कार्रवाई पर कहा कि प्रोटेस्ट करने के बाद अगर डिटेन किया जाता है तो पुलिस कुछ देर बाद छोड़ देती है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस को निशाना बनाकर डर पैदा करने के लिए काम कर रहे हैं और कांग्रेस डरने वाली नहीं है।

--आईएएनएस

 

 

