Mallikarjun Kharge Statement : 'फिलहाल कर्नाटक में मुख्यमंत्री नहीं बदलेगा', अटकलों के बीच खड़गे का बड़ा बयान

बेंगलुरु: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को साफ कहा कि फिलहाल कर्नाटक में मुख्यमंत्री नहीं बदले जाएंगे और सिद्धारमैया ही पद पर बने रहेंगे।

कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों और कई वरिष्ठ मंत्रियों द्वारा स्थिति स्पष्ट करने की मांग के बीच खड़गे का यह बयान सामने आया है।

पत्रकारों से बातचीत में खड़गे ने कहा कि इस समय सिद्धारमैया को हटाने का कोई सवाल नहीं उठता। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बदलने जैसे किसी भी फैसले पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा के बाद ही निर्णय लिया जाएगा।

उन्होंने कहा, “अगर मुख्यमंत्री बदलने का कोई सवाल होगा तो हम सब बैठकर चर्चा करेंगे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और हम सभी इस मुद्दे पर विचार करेंगे।”

खड़गे ने कहा कि ऐसे किसी फैसले के लिए अभी समय है और उचित समय आने पर इस मुद्दे पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा, “समय आने दीजिए।”

जब उनसे खुद मुख्यमंत्री पद के संभावित दावेदार होने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इन अटकलों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह की बातें अधिकतर मीडिया में चलाई जाती हैं।

खड़गे ने कहा, “हर कोई कहता है और मीडिया भी लिखता है। लेकिन पार्टी का शीर्ष नेतृत्व सामूहिक रूप से फैसले लेता है। अभी यह सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि कर्नाटक में पहले से मुख्यमंत्री मौजूद हैं।”

कर्नाटक में नेतृत्व विवाद उस समय तेज हुआ जब उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार तीन दिन के दौरे पर दिल्ली पहुंचे। इसके बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया खेमे के कई मंत्री भी दिल्ली पहुंचे और पार्टी हाईकमान से नेतृत्व को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की।

वहीं, शिवकुमार समर्थक नेताओं ने सार्वजनिक रूप से दावा किया है कि वह 15 मई को मुख्यमंत्री बनेंगे और पार्टी नेतृत्व उनके 64वें जन्मदिन पर यह “तोहफा” देगा।

कांग्रेस विधायक इकबाल हुसैन ने मंगलवार को रामनगर में कहा था कि डी.के. शिवकुमार 15 मई तक “पक्के तौर पर” मुख्यमंत्री बन जाएंगे।

उन्होंने कहा था कि सभी नेताओं और जनता की इच्छा है कि शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिले।

--आईएएनएस

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