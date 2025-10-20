भारत समाचार

Mallikarjun Kharge Diwali : मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने दीपावली की दी शुभकामनाएं, सद्भाव और समृद्धि की कामना की

कांग्रेस नेताओं ने दी दीपावली की शुभकामनाएं, देश में खुशहाली और प्रेम की कामना
Oct 20, 2025, 06:21 AM
नई दिल्ली: कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए सभी के लिए खुशी और समृद्धि की कामना की।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी।

मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "मेरी ओर से सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला यह त्योहार आपके जीवन को खुशियों से भर दे। सभी का जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाए, यह मेरी हार्दिक कामना है।"

कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी ने पोस्ट में लिखा, "सभी देशवासियों को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। खुशियों के दीपों से भारत रोशन हो उठे, हर आंगन में सुख, समृद्धि और मोहब्बत का उजाला फैले।"

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी पोस्ट में लिखा, "प्रकाश और आनंद के महापर्व दीपावली पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भगवान श्री गणेश और देवी लक्ष्मी से प्रार्थना करती हूं कि यह पावन पर्व सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए।"

कांग्रेस पार्टी ने भी एक्स पोस्ट पर देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी।

एक्स पोस्ट में कहा गया, "सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। यह पावन त्योहार आप सभी के जीवन में खुशियां, समृद्धि और खुशहाली लाए।"

दीपावली को रोशनी का त्योहार कहा जाता है, जो अधर्म पर धर्म, अंधकार पर प्रकाश, बुराई पर अच्छाई और अज्ञान पर ज्ञान की विजय का प्रतीक है। यह पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है, जहां लोग दीये और मोमबत्तियां जलाकर देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं।

 

Political NewsDiwali 2025Congress partyMallikarjun KhargeFestival GreetingsRahul GandhiPriyanka Gandhi

