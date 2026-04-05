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Mallikarjun Kharge Statement : केरल में बदलाव की हवा चल रही है: खड़गे ने यूडीएफ की बड़ी जीत की भविष्यवाणी की

खड़गे ने केरल चुनाव में UDF की जीत का दावा किया और भाजपा पर हमला किया।
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Dainik Hawk·
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Apr 05, 2026, 05:16 PM
केरल में बदलाव की हवा चल रही है: खड़गे ने यूडीएफ की बड़ी जीत की भविष्यवाणी की

इडुक्की (केरल): कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को कहा कि केरल में बदलाव की हवा चल रही है और 9 अप्रैल को होने वाले चुनावों के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाला संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) निश्चित रूप से सरकार बनाएगा।

उन्होंने कहा कि बदलाव आ रहा है। आप तैयार रहें, और अगर आप सभी समर्थन देंगे, तो निश्चित रूप से कांग्रेस सत्ता में आएगी। उन्होंने आगे कहा कि आज, इडुक्की में स्थानीय निकाय चुनावों में हमारी शानदार जीत के बाद, यह स्पष्ट है कि लोग यूडीएफ की ओर झुक रहे हैं।

यहां एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए खड़गे ने भविष्यवाणी की कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को एक भी विधानसभा सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि केरल के लोग भाजपा के सांप्रदायिक और विभाजनकारी मंसूबों को समझने के लिए जागरूक और शिक्षित हैं।

कांग्रेस अध्यक्ष ने सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चे और भाजपा के बीच एक गुप्त समझौते का आरोप लगाया और कहा कि वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नक्शेकदम पर चल रहे हैं।

उन्होंने कहा कि केरल हमेशा से प्रगतिशील सोच, सामाजिक न्याय और शिक्षा का प्रतीक रहा है, लेकिन वाम लोकतांत्रिक मोर्चा के पिछले 10 वर्षों के शासनकाल में राज्य प्रगति के पथ से भटक गया है।

खड़गे ने कहा कि राज्य का कर्ज 6 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जबकि बेरोजगारी दर 30 प्रतिशत तक पहुंच गई है, जो देश में सबसे अधिक है। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार की तलाश में अलग-अलग जगहों पर पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

उन्होंने आरोप लगाया कि एलडीएफ सरकार भ्रष्टाचार के घोटालों से घिरी हुई है, जिनमें सोने की तस्करी से लेकर अवसंरचना विकास में घोटाले, सबरीमाला स्वर्ण चोरी कांड और कोचीन मिनरल्स वित्तीय सौदा शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि किसान, मछुआरे, छोटे व्यापारी और कई अन्य लोग उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कल्याणकारी योजनाएं या तो विलंबित हैं या उनका कार्यान्वयन ठीक से नहीं हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि बढ़ते कर्ज, दूरदर्शिताहीन शासन और घटते अवसरों ने राज्य को अनिश्चितता और निराशा की ओर धकेल दिया है।

--आईएएनएस

 

 

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