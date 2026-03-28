Passenger Awareness : मालदा डिवीजन ने 'रेलवन ऐप' के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान

मालदा: मालदा डिवीजन ने शनिवार को न्यू फराक्का, बरहरवा और करणपुरातो रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के बीच 'रेलवन ऐप' के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक जागरूकता अभियान का आयोजन किया।

यह अभियान मालदा के संभागीय रेलवे प्रबंधक मनीष कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन और मालदा के वरिष्ठ संभागीय वाणिज्य प्रबंधक कार्तिक सिंह के पर्यवेक्षण में संचालित किया गया।

न्यू फराक्का रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान, स्टेशन अधीक्षक के साथ वाणिज्यिक कर्मचारियों ने यात्रियों से बातचीत की और उन्हें वास्तविक यात्री के रूप में यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने यात्रियों को सुविधाजनक और डिजिटल तरीके से विभिन्न रेलवे सेवाओं का लाभ उठाने के लिए 'रेलवन ऐप' अपनाने के लिए भी प्रेरित किया।

इसी प्रकार, बरहरवा और करणपुरातो रेलवे स्टेशनों पर वाणिज्यिक निरीक्षकों ने वाणिज्यिक कर्मचारियों के साथ वास्तविक यात्रियों से बातचीत की और उन्हें 'रेलवन ऐप' के लाभों और उपयोग के बारे में जागरूक किया।

यात्रियों को 'रेलवन ऐप' की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानकारी दी गई, जैसे कि आरक्षित और अनारक्षित टिकटों की बुकिंग, वास्तविक समय में ट्रेन की जानकारी, पीएनआर स्थिति की जांच, कोच की स्थिति देखना, प्लेटफॉर्म टिकट बुक करना और 'रेल मदद' के माध्यम से सहायता प्राप्त करना।

यात्रियों को अधिक सुविधाजनक, पारदर्शी और परेशानी मुक्त यात्रा अनुभव के लिए ऐप डाउनलोड करने और उपयोग करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया।

--आईएएनएस