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Swachh Bharat Mission : अभयपुर रेलवे स्टेशन पर चलाया विशेष स्वच्छता एवं जन-जागरूकता अभियान

अभयपुर रेलवे स्टेशन पर रेलवे और स्थानीय लोगों ने मिलकर चलाया स्वच्छता अभियान
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Dainik Hawk·
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May 10, 2026, 02:49 PM
मालदा: अभयपुर रेलवे स्टेशन पर चलाया विशेष स्वच्छता एवं जन-जागरूकता अभियान

मालदा: भारतीय रेल की पर्यावरणीय स्थिरता तथा 'स्वच्छ रेल, स्वच्छ भारत' मिशन के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता के अंतर्गत रविवार को अभयपुर रेलवे स्टेशन एवं इसके आसपास के क्षेत्रों में जमालपुर–किऊल रेल खंड में एक विशेष स्वच्छता एवं जन-जागरूकता अभियान आयोजित किया गया।

यह अभियान मालदा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक मनीष कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन तथा वरिष्ठ मंडल यांत्रिक अभियंता, मालदा, प्रदीप दास के नेतृत्व में संपन्न हुआ। इस अवसर पर घोषैठ के मुखिया अमरेश कुमार, सेवानिवृत्त प्रोफेसर सलीग्राम सिंह, सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और इस पहल को अपना समर्थन प्रदान किया।

रेलवे कर्मचारी, स्टेशन अधीक्षक/अभयपुर, स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि, स्थानीय प्रशासन तथा एनसीसी कैडेट्स ने भी उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए स्वच्छ, सुरक्षित एवं पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ रेलवे परिवेश के प्रति अपनी साझा प्रतिबद्धता को पुनः सुदृढ़ किया।

अभियान के अंतर्गत स्टेशन परिसर, रेलवे ट्रैक, स्टेशन पहुंच मार्ग तथा अभयपुर रेलवे स्टेशन के आसपास चिन्हित अन्य स्थानों, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां अक्सर कचरा फेंका जाता था, व्यापक सफाई एवं कचरा संग्रहण कार्य किया गया।

रेलवे ट्रैक के समीप स्थित घरों में रहने वाले लोगों को जागरूक करते हुए अपील की गई कि वे रेलवे परिसर के निकट घरेलू कचरा न फेंकें, क्योंकि ऐसी गतिविधियां न केवल पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं, बल्कि रेलवे सुरक्षा, संचालन तथा समग्र स्वच्छता को भी प्रभावित करती हैं।

निकटवर्ती बाजारों एवं दुकानों में भी जन-जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें स्थानीय दुकानदारों एवं नागरिकों को डस्टबिन के उपयोग, उचित कचरा निस्तारण तथा स्वच्छता को नियमित नागरिक जिम्मेदारी के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित किया गया।

मालदा मंडल अपने अधिकार क्षेत्र में पर्यावरणीय जागरूकता को बढ़ावा देने तथा सतत स्वच्छता एवं जन-जागरूकता अभियानों के माध्यम से जनभागीदारी को सशक्त करने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है।

--आईएएनएस

 

 

 

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