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मुख्यमंत्री कोनराड के. संगमा ने पुलिस वाहनों के बेड़े को दिखाई हरी झंडी

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 14, 2026, 10:00 AM

शिलांग, 14 मई ( आईएएनएस)। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के. संगमा ने गुरुवार को पुलिस वाहनों के एक नए बेड़े को हरी झंडी दिखाई। इसका उद्देश्य ऑपरेशनल तैयारी, गतिशीलता और आपातकालीन प्रतिक्रिया को मजबूत करना था।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, यह कार्यक्रम गोल्फलिंक स्थित पुलिस ऑफिसर्स मेस में पुलिस महानिदेशक इदाशिशा नोंगरंग, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और पुलिस कर्मियों की उपस्थिति में आयोजित किया गया था। अधिकारियों ने बताया कि कुल 95 वाहन खरीदे गए हैं, जिनमें से 79 वाहन भारत सरकार की 'राज्य पुलिस को केंद्रीय सहायता योजना' के तहत मिले फंड से खरीदे गए हैं।

इस नए बेड़े में 20 मारुति जिम्नी वाहन, 19 टाटा ट्रक ट्रूप कैरियर, पांच महिंद्रा मिनी ट्रक, 20 कर्मियों की बैठने की क्षमता वाली 19 बसें, 24 कर्मियों की क्षमता वाली 10 बसें, 36 कर्मियों को ले जाने में सक्षम आठ बसें और सीआईडी विंग के लिए आठ टाटा योद्धा वाहन शामिल हैं। इस खरीद पर लगभग 30 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है, जिससे पूरे राज्य में पुलिस की गतिशीलता, ऑपरेशनल दक्षता और आपातकालीन प्रतिक्रिया में काफी सुधार होने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री संगमा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना किसी भी सरकार की जिम्मेदारी होती है और इसके साथ किसी भी प्रकार की कोताही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि धरातल पर कानून-व्यवस्था को प्रभारी तरीके से लागू करने के लिए हमें पुलिसबल पर भारी मात्रा में निवेश करना होगा, तभी जाकर हमें धरातल पर स्थिति सकारात्मक होती हुई दिखेगी। सरकार ने पुलिस के आधुनिकीकरण को प्राथमिकता दी है और जमीनी स्तर पर बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक दक्षता में सुधार के लिए 'पुलिस रिजर्व फंड' जैसे उपाय शुरू किए हैं।

संगमा ने कहा, "इन सुधारों के माध्यम से, जो बुनियादी ढांचा कभी जर्जर हालत में था, अब उसका नवीनीकरण और उन्नयन किया जा रहा है। काम को तेजी से पूरा करने के लिए पुलिस अधीक्षकों और यूनिट कमांडरों को अधिकार और जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं।"

संगमा ने लंबे समय से खाली पड़े पदों पर 3,000 से अधिक कर्मियों की भर्ती पर भी प्रकाश डाला और इसे बल में मानवशक्ति को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। पश्चिम जयंतिया हिल्स के लापांगाप में हाल ही में हुए तनाव का जिक्र करते हुए, मुख्यमंत्री ने शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए मेघालय पुलिस की सराहना की, जबकि सरकार अंतर-राज्य सीमा मुद्दे पर असम के साथ बातचीत जारी रखे हुए थी

उन्होंने पूरे राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने में उनके समर्पण और व्यावसायिकता के लिए डीजीपी नोंगरंग और पुलिस बल की भी सराहना की।

--आईएएनएस

एसएचके/पीएम

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