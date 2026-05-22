मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार का 23 मई से उत्तरकाशी दौरा, तैयारियों में जुटा जिला प्रशासन

उत्तरकाशी, 21 मई (आईएएनएस)। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 23 और 24 मई को उत्तरकाशी जिले के दो दिवसीय दौरे पर आएंगे। इस प्रस्तावित भ्रमण को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है।

दो दिवसीय दौरे की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम गुरुवार को उत्तरकाशी पहुंचे और विभिन्न व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक भी की। सुरक्षा और व्यवस्थाओं की समीक्षाबैठक के दौरान सुरक्षा, आवागमन, आवास, बैठक स्थलों और निर्वाचन संबंधी कार्यक्रमों की तैयारियों का गहन परीक्षण किया गया।

जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के प्रस्तावित कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जनपद प्रशासन द्वारा सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध तरीके से पूर्ण की जा रही हैं। भ्रमण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को विशेष प्राथमिकता दी गई है और पुलिस, प्रशासन व अन्य विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

संवेदनशील स्थलों पर अतिरिक्त निगरानी रखी जा रही है तथा कार्यक्रम स्थलों को सुव्यवस्थित बनाने के लिए लगातार निरीक्षण किए जा रहे हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के दौरे को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हुए सभी व्यवस्थाएं उच्च स्तर की सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने निर्वाचन गतिविधियों, बूथ प्रबंधन, मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों और निर्वाचन प्रणाली की तैयारियों की भी समीक्षा की।

डॉ. पुरुषोत्तम ने कहा कि निर्वाचन आयोग लोकतांत्रिक व्यवस्था को और अधिक सशक्त एवं पारदर्शी बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। ऐसे भ्रमणों का उद्देश्य जमीनी स्तर पर निर्वाचन व्यवस्थाओं का मूल्यांकन करना भी होता है।निरीक्षण के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने भ्रमण मार्ग, सभास्थल, विश्राम स्थल और सुरक्षा प्रबंधों का प्रस्तुतिकरण दिया।

सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए कि कार्यक्रम से जुड़े हर बिंदु पर विशेष सतर्कता बरती जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो। दौरे को लेकर जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित कर जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के प्रस्तावित दौरे को प्रशासनिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जिला प्रशासन तैयारियों को लेकर पूर्ण गंभीरता के साथ जुटा हुआ है।

--आईएएनएस

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