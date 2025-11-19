भारत समाचार

Major Drug Seizure : त्रिपुरा में 8 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त, दो गिरफ्तार

त्रिपुरा में असम राइफल्स की बड़ी कार्रवाई, कोकीन बरामद व भांग की खेती नष्ट
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 19, 2025, 02:42 AM
त्रिपुरा में 8 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त, दो गिरफ्तार

अगरतला: असम राइफल्स ने सीमा शुल्क विभाग के साथ एक संयुक्त अभियान में मंगलवार को मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 8 करोड़ रुपये मूल्य की 800 ग्राम कोकीन जब्त की और दो ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया।

एक अलग अभियान में, सुरक्षा बलों ने त्रिपुरा के सिपाहीजाला जिले में एक संयुक्त अभियान में 12 लाख अर्ध-परिपक्व भांग के पौधे नष्ट कर दिए, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 50 करोड़ रुपए है।

रक्षा प्रवक्ता ने बताया कि असम राइफल्स ने सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों के साथ एक संयुक्त अभियान में सोमवार को त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के मध्य में 800 ग्राम उच्च श्रेणी की कोकीन जब्त की।

उन्होंने बताया कि जब्त की गई यह प्रतिबंधित सामग्री, जिसकी कीमत लगभग 8 करोड़ रुपए है, हाल के महीनों में इस क्षेत्र में कोकीन की सबसे बड़ी बरामदगी में से एक है।

विश्वसनीय खुफिया सूचनाओं के आधार पर शुरू किए गए इस अभियान में तस्करी के प्रयास में शामिल दो व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया गया।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि यह अभियान नशामुक्त समाज के प्रति असम राइफल्स की अटूट प्रतिबद्धता और पूर्वोत्तर क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी के खतरे को रोकने के उसके निरंतर प्रयासों को दर्शाता है।

बयान में कहा गया है कि बल युवाओं को नशीले पदार्थों के खतरों से बचाने और क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्पर है।

त्रिपुरा के सिपाहीजला जिले में कई स्थानों पर राज्य और केंद्रीय बलों की ओर से मंगलवार को अवैध गांजा (कैनबिस) की खेती को खत्म करने के लिए एक अलग बड़े पैमाने पर अभियान सफलतापूर्वक चलाया गया।

एक पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि यह अभियान सिपाहीजला जिला पुलिस, त्रिपुरा राज्य राइफल्स (टीएसआर) की चार बटालियनों, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, महिला त्रिपुरा राज्य राइफल्स, जिला नागरिक प्रशासन और वन विभाग के जवानों द्वारा संयुक्त रूप से चलाया गया।

सिपाहीजला के पुलिस अधीक्षक बिजॉय देबबर्मा के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान में सुतारमुरा, टोकतुमदुम, चित्ता रामबारी, उक्यामुरा, तुलामुरा, कमालनगर और घाटीगर के पांच थाना क्षेत्रों को निशाना बनाया गया।

प्रवक्ता ने बताया कि यह कार्रवाई राज्य पुलिस द्वारा एकत्रित विश्वसनीय खुफिया जानकारी पर आधारित थी।

--आईएएनएस

 

 

security forces actionnortheast India newsAnti Narcotics OperationTripura Updatesdrug traffickinglaw enforcementAssam Rifles

Related posts

Loading...

More from author

Loading...