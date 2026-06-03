मिजोरम पुलिस की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 1.17 करोड़ की हेरोइन के साथ महिला गिरफ्तार

आइजोल, 3 जून (आईएएनएस)। मिजोरम पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बुधवार को सैतुअल में 1.17 करोड़ रुपए की हेरोइन के साथ मणिपुर की एक महिला को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बताया कि मिजोरम पुलिस ने सैतुअल जिले में गाड़ियों की जांच के दौरान यह बरामदगी की।

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यह जब्ती सैतुअल जिला कार्यकारी बल (डीईएफ) की विशेष टीम ने सैतुअल जिले के केइफांग में एक अचानक जांच अभियान के दौरान की। वाहनों की जांच के दौरान पुलिस ने एक कार को रोका, जो मणिपुर के चुराचांदपुर से आइजोल की ओर जा रही थी।

जांच करने पर गाड़ी में सवार लोगों में से एक महिला के कपड़ों के अंदर 50 साबुन के केस छिपे हुए मिले, जिनमें हेरोइन भरी थी। महिला की पहचान चुराचांदपुर जिले के सालबुंग की 51 वर्षीय नेंगशी हाओकिप के रूप में हुई है। जब्त किए गए नशीले पदार्थ का वजन 587 ग्राम है और इसकी बाजार में कीमत लगभग 1,17,40,000 रुपए होने का अनुमान है। पुलिस ने आरोपी महिला का मोबाइल भी जब्त किया है। इसी के साथ आगे की कार्रवाई और मामले की जांच जारी है।

नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई का एक ऐसा ही मामला बुधवार को पंजाब से सामने आया, जहां राज्य में नशा और अवैध हथियारों के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत अमृतसर पुलिस कमिश्नरेट को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने सीमा पार से संचालित एक अंतरराज्यीय हथियार और ड्रग तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 2.225 किलोग्राम हेरोइन, छह अत्याधुनिक पिस्तौल और 12 कारतूस बरामद किए गए।

गिरफ्तार आरोपियों से बरामद हेरोइन और हथियारों की मात्रा को देखते हुए माना जा रहा है कि यह नेटवर्क पंजाब में नशे और अवैध हथियारों की आपूर्ति करने वाले बड़े गिरोह का हिस्सा है। पुलिस अब इस पूरे मॉड्यूल के अन्य सदस्यों और उसके अंतरराज्यीय तथा सीमा पार संपर्कों की जांच में जुटी हुई है।

--आईएएनएस

डीके/वीसी