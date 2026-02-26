भारत समाचार

Maithili Thakur Statement : पीएम मोदी इन्फ्लुएंसर के भी इन्फ्लुएंसर हैं, मैं बहुत प्रभावित हूं: मैथिली ठाकुर

पीएम मोदी के सोशल मीडिया रिकॉर्ड पर मैथिली ठाकुर ने जताई खुशी
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Feb 26, 2026, 02:15 PM
पीएम मोदी इन्फ्लुएंसर के भी इन्फ्लुएंसर हैं, मैं बहुत प्रभावित हूं: मैथिली ठाकुर

पटना: प्रधानमंत्री मोदी के इंस्टाग्राम पर 10 करोड़ फॉलोअर्स होने पर भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि पीएम इन्फ्लुएंसर के भी इन्फ्लुएंसर हैं, मैं उनसे बहुत प्रभावित हूं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी पहले ऐसे नेता हैं, जिनके इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स हैं। यहां तक ​​कि इन्फ्लुएंसर भी उनसे प्रभावित हैं। मैं भी उनमें से एक हूं।

पटना में आईएएनएस से बातचीत में भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर ने कहा कि बहुत अच्छा लगता है कि हमारे पास देश को लीड करने के लिए ऐसे विजनरी प्राइम मिनिस्टर हैं।

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा पीएम मोदी को 'भाई' कहने पर भाजपा विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जहां भी जाते हैं, हमें उनकी वही एनर्जी और मौजूदगी देखने को मिलती है।। मैंने कल उनका इजरायल दौरा भी देखा, जो बहुत शानदार लगा।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे पर मैथिली ठाकुर ने कहा कि वह अपने काम में लगे हुए हैं। मैंने भी इसके बारे में पढ़ा है। अमित शाह डीएम, एसएसपी और एसपी और बाकी सभी अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। वह अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं।

शराबबंदी कानून की समीक्षा को लेकर मैथिली ठाकुर ने कहा कि जब हम विधानसभा में बैठते हैं तो चर्चा होती है। कौन क्या बोल रहा होता है, हम देखते हैं।

कानून व्यवस्था पर विपक्ष के आरोपों पर मैथिली ठाकुर ने कहा कि जो भी बातें होती हैं, विधानसभा के अंदर होती हैं, विपक्ष अपनी बात रखता है।

विधानसभा सत्र को लेकर मैथिली ठाकुर ने कहा कि मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा था कि मैं इतने अच्छे से इसमें शामिल हो पाऊंगी। मुझे अपनी विधानसभा के लोगों के सवालों को सदन में उठाना है। मुझे जब लोगों की समस्याओं को बारे में पता चलता है तो मैं रात में ही तय कर लेती हूं कि अगले दिन सदन के भीतर लोगों की समस्या को प्रमुखता से उठाऊंगी। जब सदन के भीतर जनता के मुद्दों को उठाया जाता है तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है।

--आईएएनएस

 

 

BJPBihar PoliticsInternational RelationsMaithili ThakurNarendra ModiAmit ShahInstagram MilestoneIndian Politics

Related posts

Loading...

More from author

Loading...