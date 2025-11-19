Maithili Thakur : मंत्रिमंडल में मिलेगी मैथिली ठाकुर को जगह? नवनिर्वाचित विधायक ने कहा, 'पार्टी का हर फैसला मान्य होगा'

भारत समाचार

Nov 23, 2025, 03:25 PM
मंत्रिमंडल में मिलेगी मैथिली ठाकुर को जगह? नवनिर्वाचित विधायक ने कहा, 'पार्टी का हर फैसला मान्य होगा'

पटना: 20 नवंबर, गुरुवार को पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार शपथ लेंगे।

बिहार से नया और युवा चेहरा मैथिली ठाकुर भी सुर्खियों में हैं क्योंकि वे पहली ही बार में अपनी सीट अलीनगर से चुनाव जीत चुकी हैं और अब नवनिर्वाचित भाजपा विधायक मैथिली ने शपथ ग्रहण से पहले मंत्रिमंडल में जगह मिलने के सवाल पर खुलकर बात की है। उन्होंने कहा कि जो भी आगे पार्टी का फैसला होगा, वही उनके लिए माननीय होगा।

अपनी जीत पर और कम उम्र में विधायक बनने पर खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, "ये सब अच्छा लग रहा है। यह मेरे लिए बहुत नया है, लेकिन मैं इसे सीखने की कोशिश कर रही हूं।" मंत्रिमंडल में जगह मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी का जो भी आदेश होगा, वे मानेंगी। उन्होंने कहा, "मैं बहुत खुश हूं कि मुझे ये सौभाग्य मिला है, लेकिन पार्टी जो भी फैसला करेगी, वो मेरे लिए मान्य होगा।

जीत के बाद की प्लानिंग और ब्लू प्रिंट को लेकर की गई तैयारियों पर मैथिली ने कहा है कि हमारा मैनिफेस्टो ही इतना बड़ा है कि उसमें हर वर्ग के लोगों के लिए कुछ न कुछ है, लेकिन उसका लाभ हर घर तक पहुंचाना और असल लाभार्थियों को पहचानना और कोई इससे वंचित न रहे, ये जानना बहुत जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि मैं खुद एक कलाकार हूं और जब मैं उन महिलाओं और बच्चियों को देखती हूं जो गाने में रुचि रखती हैं, उनके लिए बहुत कुछ करना है। पहले शपथ ग्रहण समारोह कल पूरा हो जाए, उसके बाद इन्ही चीजों पर काम किया जाएगा।

बता दें कि जीत के बाद पहली बार मैथिली ठाकुर पार्टी दफ्तर पहुंची हैं, जहां विधायक दल की बैठक हुई।

मैथिली ठाकुर को बीते दिन ही उन्हें एक समारोह में स्टेज से भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करते देखा गया था। समारोह में बैठे लोग भी मैथिली के साथ सुर में सुर मिलाकर भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान कर रहे थे।

--आईएएनएस

 

 

