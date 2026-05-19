मध्यप्रदेश के मैहर में ट्रक ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को टक्कर मारी, 3 श्रद्धालुओं की मौत, 25 से ज्यादा घायल

मैहर: मध्य प्रदेश के मैहर जिले में मां शारदा देवी मंदिर जा रहे तीर्थयात्रियों से भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि तीन श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 25 से ज्यादा घायल हो गए।

यह घटना सोमवार देर रात अमदरा थाना क्षेत्र में हुई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घायलों में अमदरा थाने के प्रभारी टीकाराम कुर्मी के साथ-साथ कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, जिनमें से कई की हालत गंभीर है।

पीड़ित कटनी जिले के रिठी क्षेत्र के लोधी समुदाय के एक परिवार से थे। वे सभी अपने रिश्तेदारों और जान-पहचान वालों के साथ एक ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार होकर तीर्थयात्रा पर निकले थे।

अमदरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुरमा के पास, रात करीब 1:30 बजे उनकी यह पवित्र यात्रा एक बुरे सपने में बदल गई। पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे एक भारी ट्रक ने ट्रॉली में जोरदार टक्कर मार दी।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रॉली सड़क से नीचे जा गिरी और पलट गई।

आरोप है कि ट्रक चालक पहली टक्कर के बाद रुका नहीं। इसके बजाय, उसने मौके से भागने की कोशिश की और तेजी से एक के बाद एक, दो बार और ट्रैक्टर-ट्रॉली में टक्कर मारी। बार-बार हुई इन टक्करों ने इस त्रासदी को और भी भयावह कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप तीन श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

बचाव दल और स्थानीय पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों को तत्काल चिकित्सा सहायता के लिए पास के अस्पतालों में पहुंचाया।

अमदरा पुलिस ने फरार ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश में एक बड़ा अभियान शुरू किया है। आस-पास के इलाकों से मिले सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर वाहन की पहचान करने के प्रयास जारी हैं।

चालक का पता लगाने और उसे गिरफ्तार करने के लिए विभिन्न मार्गों पर पुलिस की टीमें तैनात की गई हैं।

स्थानीय निवासियों और तीर्थयात्रियों ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और यातायात नियमों को अधिक सख्ती से लागू करने की मांग की है।

उन्होंने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए भारी ट्रकों पर कड़ी निगरानी रखने, गश्त बढ़ाने और राजमार्ग पर गति नियंत्रण के और अधिक उपाय लागू करने की मांग की है।

--आईएएनएस

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