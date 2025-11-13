भारत समाचार

Delhi Blast Scare : डीटीसी बस का टायर फटने से आई थी तेज आवाज

महिपालपुर धमाके की खबर झूठी, जांच में टायर फटना निकला कारण
Nov 13, 2025, 05:47 AM
दिल्ली के महिपालपुर में धमाके की अफवाह : डीटीसी बस का टायर फटने से आई थी तेज आवाज

नई दिल्ली: दिल्ली के महिपालपुर में धमाके की खबर से हड़कंप मच गया। दिल्ली पुलिस और दमकल विभाग की टीमें सूचना मिलने के तुरंत बाद मौके पर पहुंचीं। हालांकि, पुलिस को जांच के दौरान कुछ नहीं मिला है।

सामने आई जानकारी के अनुसार, महिपालपुर में रेडिशन होटल के नजदीक धमाके की आवाज सुनी गई। इस बारे में दमकल विभाग को भी सूचना दी गई थी।

दमकल के मुताबिक, गुरुवार सुबह लगभग 9 बजकर 18 मिनट पर धमाके के बारे में कॉल आई थी, जिसके बाद तीन गाड़ियों को भेजा गया।

दिल्ली पुलिस का कहना है कि आसपास जांच पड़ताल की गई है, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। पुलिस के अनुसार, कॉल करने वाले से संपर्क किया गया तो उसने बताया गया कि जब वह गुरुग्राम जा रहा था, तभी एक तेज आवाज सुनाई दी।

हालांकि, एक गार्ड ने बताया कि धौला कुआं जा रही एक डीटीसी बस का पिछला टायर फट गया था, इसलिए यह आवाज आई थी।

महिपालपुर में धमाके की खबर उस समय फैली, जब दिल्ली पुलिस और एजेंसियां कार धमाके की जांच में जुटी हैं। लाल किले के पास सोमवार को हुए कार ब्लास्ट के बाद दिल्ली में संवेदनशील परिस्थितियां हैं। 10 नवंबर को हुए इस ब्लास्ट में 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं।

जांच में खुलासा हुआ कि डॉक्टर उमर उन नबी वह आतंकी था, जो ब्लास्ट के समय कार को चला रहा था। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया कि इसकी पुष्टि डीएनए रिपोर्ट से हुई है।

उमर मोहम्मद उर्फ उमर उन नबी के बारे में बताया जाता है कि विस्फोट करने से पहले वह मस्जिद भी गया था। विस्फोट वाले दिन, 10 नवंबर की सीसीटीवी फुटेज में उमर को पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास टहलते हुए देखा गया था।

--आईएएनएस

 

 

