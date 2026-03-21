Mahendragar Police Action : पुलिस ने अपहरण और मारपीट के मामले को डेढ़ घंटे में सुलझाया, पांच आरोपी गिरफ्तार

महेंद्रगढ़: महेंद्रगढ़ पुलिस ने एक अपहरण और मारपीट की वारदात को महज डेढ़ घंटे में सुलझाते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों में दो सगे भाई भी शामिल हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गांव पाथेड़ा निवासी दीपक और हिमांशु, गांव भगड़ाना निवासी संदीप, गांव मालड़ा सराय निवासी विनोद और गांव देवास निवासी अनिल के रूप में हुई है।

पीड़ित प्रदीप कुमार ने बताया कि वह सुबह करीब 9 बजे देवीलाल कॉलोनी स्थित अपने प्लॉट पर था, तभी एक काली स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार चार युवक वहां पहुंचे। आरोपियों ने उसे जबरन कमरे में बंद कर लाठी-डंडों से बुरी तरह पीटा। इसके बाद उसे गाड़ी में डालकर गांव भड़फ बणी की ओर ले गए, जहां एक अन्य आरोपी को बुलाकर दोबारा मारपीट की गई।

प्रदीप के अनुसार, आरोपियों ने पुराने पैसों के लेन-देन को लेकर उस पर दबाव बनाया और धमकियां दीं। बाद में वे उसे उसके घर ले गए और कुछ कागजात लेने की कोशिश की। इसी दौरान पुलिस ने आरोपियों का पीछा किया और उन्हें दबोच लिया।

शहर थाना प्रभारी पवन कुमार ने बताया कि कंट्रोल रूम से अपहरण की सूचना मिलते ही दो पुलिस टीमों का गठन किया गया और तुरंत नाकाबंदी लगा दी गई। जांच में पता चला कि प्लॉट पर पहले मारपीट हुई, फिर स्कॉर्पियो में अपहरण कर लिया गया। आरोपियों ने पीड़ित की स्विफ्ट कार भी साथ ले ली थी।

पुलिस ने त्वरित दबिश देकर पांचों आरोपियों को काबू कर लिया और दोनों गाड़ियां बरामद कर लीं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि मुख्य आरोपी अनिल और पीड़ित के बीच पहले से पैसों का लेन-देन चल रहा था, जबकि बाकी आरोपी उसके जानकार हैं जो इस वारदात में शामिल हो गए।

पुलिस ने मामले में आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आगे की जांच जारी है और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस की इस तेज कार्रवाई की इलाके में सराहना हो रही है।

--आईएएनएस